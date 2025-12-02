Después de aparecer esporádicamente en el foro de la APEC, Samsung presentó oficialmente al Galaxy Z TriFold, su nuevo teléfono plegable con dos bisagras y una pantalla interior de 10 pulgadas. El modelo debutará en Corea del Sur el 12 de diciembre de 2025 y llegará a Estados Unidos durante el primer trimestre de 2026. La compañía confirmó que el teléfono se venderá por 3.590.400 wones (unos $2.500 dólares) en su versión de 512 GB, posicionándose como su dispositivo más ambicioso dentro de la categoría de plegables.

El Galaxy Z TriFold presenta un diseño de plegado múltiple hacia adentro que protege la pantalla principal y reduce el espacio entre paneles. Cuando se cierra, el dispositivo alcanza un grosor de 12,9 milímetros; al abrirse, su estructura de tres secciones se expande hasta una tableta de 3,9 mm en su punto más fino. Samsung indicó que el sistema de bisagras, fabricado en titanio con diseño de doble riel, soporta 200.000 ciclos de plegado, equivalente a unos cinco años de uso intensivo.

Diseño reforzado y potencia de alto nivel

El teléfono incorpora un marco de Advanced Armor Aluminum y un panel trasero de polímero reforzado con fibra de vidrio y cerámica para mejorar la resistencia. En su interior se distribuyen tres celdas de batería que suman 5.600 mAh, con carga rápida de 45 vatios, y el procesador Snapdragon 8 Elite para Galaxy, acompañado por 16 GB de RAM. El conjunto promete equilibrar potencia y autonomía sin sacrificar portabilidad.

El sistema fotográfico repite la configuración del Galaxy Z Fold 7: una cámara principal de 200 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x. Tanto la pantalla exterior de 6,5 pulgadas como la interior incluyen cámaras frontales de 10 MP. El dispositivo cuenta además con certificación IP48, resistente al agua y a partículas mayores de un milímetro.

Productividad y multitarea en el Galaxy Z TriFold

Samsung diseñó la interfaz para aprovechar la superficie de 10 pulgadas, permitiendo ejecutar tres aplicaciones en paralelo y utilizar el modo DeX de forma autónoma, sin monitor externo. El teléfono corre con Android 16 y One UI 8, incorpora funciones de Galaxy AI y ofrece una experiencia multitarea orientada a usuarios que combinan trabajo y entretenimiento.

El panel Dynamic AMOLED 2X alcanza 1.600 nits de brillo máximo en la pantalla principal y 2.600 nits en la cubierta, con tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Samsung añadió una capa reforzada sobre la pantalla flexible para mejorar la durabilidad y minimizar las marcas de pliegue. Con un peso de 309 gramos, el TriFold busca posicionarse como un híbrido entre teléfono y tableta para la nueva generación de dispositivos móviles.