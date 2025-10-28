La surcoreana, Samsung, mostró por primera vez un prototipo físico de su teléfono de tres pantallas durante el foro APEC celebrado esta semana en Gyeongju. El dispositivo, presentado en el evento K-Tech Showcase, es un nuevo paso para la compañía en la evolución de sus formatos plegables al incorporar dos bisagras que permiten desplegar una superficie de visualización de unas 10 pulgadas. Aunque la compañía no le ha dado nombre oficial, confirmó que planea lanzarlo antes de que termine el año.

El modelo fue exhibido dentro de una vitrina sin posibilidad de manipulación. Las imágenes difundidas por medios coreanos e internacionales muestran un diseño que se pliega hacia adentro en forma de «G», distinto al de los modelos tipo acordeón de otros fabricantes. Samsung indicó que la presentación es parte de sus esfuerzos de I+D en nuevos factores de forma, con el objetivo de acercar esta tecnología al público en los próximos meses.

Diseño del nuevo teléfono de tres pantallas

El prototipo combina una pantalla externa de 6,5 pulgadas con un panel interno que alcanza alrededor de 10 pulgadas cuando se despliega completamente. Incluye cámaras perforadas en ambas pantallas y tres lentes en la parte posterior, con una estructura más ancha que los plegables verticales tradicionales, lo que le da un aspecto similar al de una tableta.

De acuerdo con The Chosun Daily, el precio superaría los tres millones de wones. Es decir, más de $2.000 dólares, y la producción inicial se limitaría a entre 50.000 y 100.000 unidades. Su lanzamiento comenzaría en países como Corea del Sur y China, donde la demanda de dispositivos plegables sigue siendo alta. Samsung no busca convertir este modelo en un producto de masas, sino en una muestra de su capacidad tecnológica y de ingeniería en un mercado que ha comenzado a desacelerarse.

La empresa surcoreana ya había mostrado conceptos similares en ferias internacionales como el Mobile World Congress 2025, pero esta es la primera vez que un prototipo físico se presenta públicamente en un evento oficial. Con esta demostración, Samsung reafirma su apuesta por los plegables y su intención de mantener el liderazgo en un segmento de alta gama cada vez más competitivo y con constantes amenazas desde China y recientemente desde la propia Apple al presentar sus capacidades en equipos ultrafinos como el iPhone Air.