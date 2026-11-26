Según un reporteo del Financial Times, Nvidia ordenó a sus socios fabricantes parar el envío de servidores de inteligencia artificial hacia Singapur, Malasia, Tailandia e Indonesia. Empresas como Dell y Supermicro informaron a los centros de datos de esos cuatro países que la compañía les prohibió despachar sus pedidos, tras las nuevas reglas del Departamento de Comercio de Estados Unidos para impedir que compañías tecnológicas chinas arrienden capacidad de cómputo en el extranjero.

Aunque no está claro si el freno es permanente, una fuente cercana a la situación le dijo al The New York Times que es una pausa provisoria hasta que el gobierno de Donald Trump defina cómo se harán las ventas futuras. Bajo la nueva norma estadounidense, los operadores del Sudeste Asiático y Brasil que atienden a firmas chinas tienen 90 días desde el 19 de noviembre para pedir una licencia de exportación y probar que sus clientes no son entidades restringidas.

Sin embargo, un ejecutivo le dijo a Financial Times que Washington no dio instrucciones para hacer el trámite: «Existe esta nueva regla, pero no hay una guía sobre cómo aplicarla. Nadie sabe cómo pedir esta licencia mientras corre el plazo de 90 días. Está causando un caos total en la región».

Créditos frenados, recargos en China y sanciones ligadas a Nvidia

Esta acción ya dejó sin financiamiento a Aolani, una empresa de herramientas en la nube de Singapur con un acuerdo para dar servicio a la china ByteDance, luego de que los bancos detuvieron créditos por 500 millones de dólares ante las dudas sobre el suministro de chips.

ByteDance incluso podría botar el contrato si no logra usar esos equipos para entrenar sus modelos. La demanda china había impulsado la construcción de centros de datos en la zona, donde Nvidia facturó 104.000 millones de dólares en 2025 mediante su filial en Singapur, un 72 % más que el año previo.

La suspensión coincidió esta semana con la decisión del Departamento de Comercio de incluir en su lista negra comercial a Megaspeed, firma de Singapur investigada por el Departamento de Justicia por arrendar procesadores de Nvidia a empresas chinas.

Recordemos que Megaspeed es la culpable inicial de la salida del CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien renunció el 12 de noviembre tras conocerse una relación extramarital con la exejecutiva de Megaspeed Alice Huang, sospechosa en Estados Unidos de contrabando de chips y espionaje para China, antes de retomar su cargo doce días después con apoyo de Trump.