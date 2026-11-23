

Hoy el directorio de Nvidia reincorporó por unanimidad a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo (CEO) y miembro de la mesa directiva. El cofundador de la empresa recupera sus cargos once días después de haber renunciado, luego de que autoridades del gobierno de Estados Unidos confirmaran a la junta que su regreso no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Los directores conversaron con Huang en los días posteriores a su salida y quedaron conformes con sus explicaciones. Harvey C. Jones, quien seguirá como presidente del directorio, dijo que el cofundador es la persona indicada para dirigir la compañía. Con esta decisión, Colette Kress deja el puesto de CEO interina que ocupó en estos días durante la ausencia de Huang.

En su primera declaración tras volver al cargo, Huang agradeció el apoyo de los empleados, accionistas y líderes de la industria, y dijo que retoma su trabajo con humildad. En paralelo, la empresa creó un Comité de Seguridad Nacional y Control de Exportaciones formado por directores independientes y comenzó a buscar a un nuevo encargado de cumplimiento normativo (Chief Compliance Officer).

La presión de Trump y el respaldo de la industria

Esta decisión es completamente opuesta a la postura que el directorio tomó la semana pasada cuando descartó el retorno de Huang y contrató a la agencia Heidrick & Struggles para buscar a un nuevo CEO. El cambio de criterio llegó tras la intervención directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el viernes pidió en la Casa Blanca darle una segunda oportunidad al ejecutivo y este domingo escribió en su red Truth Social que volver a contratarlo sería lo mejor para la empresa y para el país.

A la presión política se sumó la carta abierta «Stand with Jensen», una petición ajena a la empresa que reunió más de 206.000 firmas hasta esta mañana, incluidas las de más de 10.000 trabajadores de Nvidia. Empresarios como Elon Musk, Tobi Lütke (CEO de Shopify) y Tim Sweeney (CEO de Epic Games) también firmaron la solicitud, la cual pedía traer de vuelta a Huang.

El escándalo que provocó la salida de Jensen Huang

Pese al regreso de Huang, la crisis está lejos de desaparecer. Recordemos que esta comenzó a principios de este mes llevando a renunciar a Jensen tras descubrirse que mantuvo diversas relaciones extramatrimoniales. La primera de ellas fue con Alice Huang (Huang Le), una ciudadana china identificada por el gobierno estadounidense como una presunta espía reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado chino para obtener información sobre controles de exportación.

Las otras dos relaciones que Huang habría tenido extramaritalmente fueron con empleadas de la propia Nvidia. Una sin identificar que fue reporteada por el medio Reuters y otra con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de Nvidia y subordinada directa del director ejecutivo.

Un comité independiente del directorio mantiene abierta la investigación sobre el intento de espionaje extranjero contra el ejecutivo, proceso en el que Jensen Huang colabora. Además, el CEO de igual forma deberá presentarse (a puertas cerradas) el 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos para responder las preguntas de los legisladores sobre este caso.