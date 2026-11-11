El directorio de Nvidia se va a reunir para decidir si destituye a su CEO y cofundador, Jensen Huang, después de que se conociera una segunda relación extramatrimonial del empresario, esta vez con una ejecutiva que está bajo su mando directo. Tras este nuevo caso, las acciones de la compañía cayeron cerca de un 8 %.

Un reporte hecho por The New York Times, cuenta que cinco personas que trabajaron en la empresa contaron bajo reserva de identidad que Huang, de 63 años, tuvo una relación con Kimberly Powell, de 48 años y vicepresidenta del área de salud de Nvidia.

Ambos están casados con otras personas y el romance ya se comentaba dentro de la empresa, cuyo código de conducta pide a los empleados evitar relaciones personales que generen conflictos y asegura que Nvidia investiga de inmediato cualquier falta.

The New York Times llamó al CEO de Nvidia, y al ser contactado para preguntarle por Powell, Huang contestó: «no creo que debas hablar conmigo directamente», y cortó la llamada. Además, tanto Nvidia como la ejecutiva, evitaron responder a las consultas de los medios estadounidenses.

Powell entró a la compañía en 2008, pasó a ser directora sénior de desarrollo de negocios de inteligencia artificial en 2016 (según su perfil de LinkedIn) y a fines de 2017 asumió como vicepresidenta de salud. La ejecutiva da charlas en nombre de la empresa en conferencias tecnológicas de todo el mundo y está a cargo de programas que usan los chips de Nvidia en educación superior y medicina, sobre todo en equipos de imágenes médicas.

Perfil de Powell en el blog de Nvidia.

Huang pediría NDA cuando lo descubren

En marzo pasado, durante la conferencia anual de desarrolladores GTC de Nvidia en San Jose, California, Powell dio una charla sobre inteligencia artificial aplicada a la salud y la biología, en la que incluyó caricaturas de Huang. En paralelo al evento, los ejecutivos se reunieron en un hotel cercano, donde Huang y Powell fueron vistos en actitud cariñosa.

Dos de las fuentes dijeron que la pareja fue grabada en video, mientras que tres personas al tanto del hecho detallaron que un testigo registró el momento con su teléfono. Los guardias de seguridad de Huang vieron a esta persona con el celular, la retuvieron en el lugar y le pidieron firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA por sus siglas en inglés).

Definitivamente, le llueve sobre mojado al «Don Huang» de la tecnología. Esta denuncia llega a solo días mientras es investigado por otra relación extramatrimonial y que, según el gobierno estadounidense, involucra a una espía china.