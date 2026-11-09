Tras cuatro años al mando de DC Studios, James Gunn y Peter Safran dejarán sus cargos como codirectores ejecutivos y copresidentes este 1 de diciembre. Una decisión que dejó a los fanáticos marcando ocupado porque veían en el trabajo de ambos una mejoría a lo que estaba haciendo previamente.

Además, la salida sorprende porque el director ejecutivo de Skydance, David Ellison, los había ratificado en su equipo luego de que Paramount compró Warner Bros. Discovery por 111.000 millones de dólares en octubre.

En su cuenta de Instagram, James Gunn explicó su decisión y admitió que liderar el estudio durante cuatro años fue un trabajo agotador. Dijo que no le gustaba el lado corporativo del puesto (tarea que llevó principalmente Safran) y que combinar las labores ejecutivas con el trabajo creativo le quitó tiempo de descanso personal y familiar, por lo que dijo sentirse aliviado de volver a enfocarse en hacer cine.

El futuro de James Gunn en DC

Fuera de la jefatura, James Gunn estrenará el 9 de julio de 2027 la secuela «Superman: Man of Tomorrow», cinta que escribió, dirigió y que hoy está en posproducción. Además, contó que acaba de firmar junto a Safran para escribir una nueva película secreta de DC. Ambos seguirán también como productores ejecutivos de la serie de ocho capítulos The People v. Gorilla Grodd, ya grabada para salir en 2027 por HBO Max, y como productores de The Batman: Part II, con Robert Pattinson, fijada para estrenarse el 18 de febrero de 2028.

Desde 2022, la dupla lanzó en HBO Max series como Peacemaker, Creature Commandos y Lanterns, y estrenó tres películas con resultados dispares. El reinicio partió el año pasado con Superman, dirigida por Gunn, que tuvo buenas críticas y recaudó 618,7 millones de dólares en el mundo. Pero en julio fracasaron en taquilla con Supergirl, que solo sumó 126,4 millones de dólares tras costar entre 170 y 186 millones. Luego, la cinta de terror Clayface recaudó 109 millones de dólares con un presupuesto neto de 44 millones.

¿Y quién reemplazará a Gunn y Safran? En el lugar de ambos, asumirá el exejecutivo de Marvel Jeremy Latcham como presidente y director creativo. Él dirigirá el cine, la televisión y la animación de DC, a cargo de la producción, el talento y la estrategia.

Latcham ejecutivo trabajó en Marvel Studios entre 2004 y 2017 junto a Kevin Feige en películas como Iron Man, The Avengers y Guardians of the Galaxy (donde colaboró con Gunn) antes de fundar Latcham Pictures. En un comunicado conjunto, Ellison y el codirector ejecutivo de Skydance, Ynon Kreiz, agradecieron a los jefes salientes y destacaron que su antigua relación laboral con Latcham asegurará un traspaso ordenado.