Mark Wahlberg dijo que va a usar inteligencia artificial para recrear estadios en su próxima película sobre el beisbolista Pete Rose. El actor apoyó el uso de esta tecnología para mejorar el entorno visual de las producciones, pero rechazó reemplazar a los actores reales o escribir guiones con ChatGPT.

Wahlberg protagonizará esta cinta biográfica, que definió como un proyecto costoso. A pesar de tener estas herramientas en su nueva película, dejó en claro que valora más la narrativa clásica y prefiere el cine centrado en los personajes, similar a las historias que veía cuando chico junto a su padre.

Recordó su experiencia en la época de consolidación de los efectos especiales, cuando se hizo la primera Jurassic Park y él actuó en La tormenta perfecta. Aunque participó en esa transición hacia las imágenes generadas por computadora, reconoció que hoy ya no le apasionan las películas impulsadas solo por la tecnología.

Los planes de Wahlberg para su imagen cuando no esté

Los dichos del actor se dieron en un evento del medio TechCrunch y la moderadora de este le preguntó si había visitado el espacio de la agencia Creative Artists Agency donde los actores escanean sus cuerpos, caras y voces para crear réplicas artificiales. Wahlberg respondió que no lo han invitado, pero se mostró abierto a la idea de registrar sus movimientos.

Y pese a que no le gusta que los actores reales sean reemplazados por otros artificiales, sí dijo que le gustaría que sus hijos y nietos administren su imagen en el futuro. Además, que su familia pueda decidir incluir su copia digital en películas cuando él ya no pueda actuar o no esté vivo.

El actor aplicó esta misma postura a sus trabajos actuales. Mencionó que no se opondría a que una versión virtual con su aspecto siga apareciendo durante décadas en la serie animada «Ted», siempre que exista un público con ganas de seguir viendo ese contenido.