Sony confirmó que Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, Dragon Ball Xenoverse 2 y Amnesia: The Bunker son los juegos mensuales de PlayStation Plus escogidos para diciembre de 2026. Si tienes una suscripción activa, podrás descargar los tres títulos desde el martes 1 de diciembre hasta el lunes 4 de enero.

Si aún no descargas los juegos de noviembre de PlayStation Plus, tienes plazo hasta el lunes 30 de noviembre para guardarlos en tu biblioteca. Sony también aclaró que el catálogo puede cambiar según el país, así que debes revisar PlayStation.com para ver los detalles de tu región.

Los títulos de PlayStation Plus en diciembre

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 estará disponible para PS4 y PS5 con versiones hechas de nuevo de las dos entregas originales de skate. El videojuego mantiene el formato de rondas de dos minutos con controles simples y a los deportistas clásicos, pero suma más patinadores, pistas, trucos, canciones y un modo Nueva Partida+ con metas más difíciles. Además, permite jugar partidas en línea entre distintas plataformas con hasta ocho personas en modos nuevos y clásicos.

En los editores para armar a tu propio patinador y diseñar pistas, por primera vez puedes crear metas personalizadas para compartirlas con amigos. Si juegas la versión de PS5 y activas el modo Fidelidad, el título corre a resolución 4K nativa y 60 cuadros por segundo, para lo cual necesitas un televisor o pantalla compatible con 4K.

Dragon Ball Xenoverse 2 también llega en versiones para PS4 y PS5. Este juego de acción y peleas creado por Dimps continúa la primera entrega con mejoras gráficas y te permite armar a tu propio luchador, cuyas habilidades y transformaciones dependen de la raza que elijas para asumir distintos roles en el universo de la serie. Su punto de encuentro es Conton City, una ciudad central siete veces más grande que la del juego original donde pueden conectarse hasta 300 jugadores al mismo tiempo.

El tercer título para PlayStation Plus es la versión de PS4 de Amnesia: The Bunker, que también funciona en PS5 y fue desarrollada por los creadores de SOMA y Amnesia. Este juego de terror en primera persona te deja solo en un búnker de la Primera Guerra Mundial con una única bala en el arma mientras te persigue un monstruo controlado por inteligencia artificial que reacciona a tus movimientos.

Para sobrevivir y escapar de este mapa semiabierto, debes mantener las luces encendidas y resolver los problemas por distintos caminos, ya que el recorrido no tiene un orden fijo y el juego responde según las decisiones que tomas.