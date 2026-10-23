Un gravísimo accidente de seguridad afectó a Capcom recientemente y la compañía japonesa confirmó que un ataque informático vulneró su sistema CAPCOM ID y expuso los correos y registros de conexión de 11.774.247 usuarios.

Los hackers obtuvieron las fechas de creación de las cuentas, el número de inicios de sesión y la dirección IP de la última conexión. Además, cambiaron las contraseñas de 196 jugadores, quienes perdieron el acceso a sus perfiles hasta que el soporte técnico los restableció. Un grupo menor de 43 personas sufrió también la filtración de su fecha de nacimiento, género, país y apodo.

¿Qué dice e hizo Capcom?

La empresa, primero, aseguró que la información financiera de los clientes no está en riesgo, ya que este sistema no guarda datos de tarjetas de crédito.

Por otra parte, el equipo técnico solucionó la vulnerabilidad el 19 de octubre. Tras confirmar el robo de datos, la compañía entregó los antecedentes a la Policía Prefectural de Osaka y a la Comisión de Protección de Información Personal de Japón.

Los juegos que necesitan esta plataforma para funcionar en línea, como Street Fighter 6, están operativos. Eso sí, Capcom pidió a los jugadores desconfiar de correos electrónicos que soliciten información personal o incluyan enlaces sospechosos, ante el riesgo de que los atacantes usen los datos robados para enviar estafas haciéndose pasar por el soporte oficial.