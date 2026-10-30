Unos 6.300 millones de dólares en criptomonedas fueron robados desde Binance, el mayor exchange del mundo. Y, tras detectar el ataque, suspendieron todos los retiros de dinero por entre 24 y 36 horas mientras revisan la seguridad de sus sistemas, aunque mantiene abiertos los depósitos para sus clientes.

La investigación inicial apunta a que los hackers entraron a través de una laptop de un ingeniero de la compañía para sacar activos de distintas billeteras. El co-CEO de la compañía, Richard Teng, explicó que los atacantes usaron un proceso complejo y no una acción de un solo clic, pero aseguró que no hay pruebas de que sigan teniendo acceso directo a los sistemas ni a los fondos.

Binance congeló fondos y tendrá cobertura por pérdidas

«Fue un ataque complejo y estamos haciendo todo lo posible en coordinación con la policía para resolverlo», publicó la compañía tras el robo. Gracias al trabajo conjunto con las autoridades y otras empresas del sector, la plataforma localizó y congeló cerca de 3.000 millones de dólares de los activos robados, aunque no entregó detalles sobre el destino de los otros 3.300 millones de dólares.

Teng confirmó que la compañía cubrirá todas las pérdidas de los clientes con dinero propio y con su fondo de protección de activos para usuarios (SAFU). Esta reserva de emergencia guarda 1.000 millones de dólares en bitcoin para responder a los usuarios cuando ocurren robos en la plataforma.

I want to speak to you directly about what happened.



Bottom line – your money is safe, and we're covering every loss.



Our initial investigation suggests this security incident may have started with a compromised DevOps engineer's laptop. That gave an attacker access to a… — Richard Teng (@_RichardTeng) October 30, 2026

Vínculos con Corea del Norte y caída del mercado

Según la firma estadounidense de análisis TRM Labs, el (o los) atacante(s) sacó cerca de 6.360 millones de dólares desde billeteras de Binance en diez redes blockchain, y movió casi todo el dinero en unos 20 minutos. Tanto esta investigadora como el cofundador y CEO de Chainalysis, Jonathan Levin, a través de X, atribuyeron la operación a TraderTraitor, la unidad de hackers de Corea del Norte. «Hacemos esta evaluación con alta confianza», señaló TRM Labs, tras detectar que varios elementos del robo coinciden con ataques anteriores vinculados a ese país.

Consultado sobre la posible participación norcoreana, un portavoz de Binance respondió que trabajan con la policía para confirmar la identidad de los criminales y llevarlos ante la justicia. Por el monto involucrado, Aravind Srinivasan, de la firma creadora de mercado GSR, definió el episodio como el mayor hackeo de la historia, ya que supera los 1.500 millones de dólares robados al exchange Bybit el año pasado en un ataque atribuido al mismo grupo.

Según los registros del agregador de mercado CoinGecko, tras conocerse el robo durante el viernes, bitcoin cayó a su nivel más bajo en seis semanas al marcar 77.646 dólares y ether retrocedió a un mínimo de dos meses de 2.238 dólares. En tanto, el token propio de Binance, que se usa para pagar comisiones en la plataforma, perdió más de un 8 %.