La histórica y mundialmente conocida empresa de alojamiento web, DreamHost, desactivó las contraseñas de sus usuarios de correo electrónico y protocolo FTP como medida preventiva tras registrar fallas en sus sistemas el pasado 23 de octubre. Esta decisión cortó el acceso al webmail y al administrador de archivos interno (File Manager), obligando a los usuarios a crear nuevas credenciales.

Según cuenta la compañía por correos enviados y su página de estatus, los equipos técnicos siguen investigando el origen del incidente. Hasta el momento de escribir este artículo, Dreamhost no ha confirmado si la interrupción es por un hackeo o a un error interno, limitándose a calificar el reseteo masivo de claves como una precaución mientras evalúan la situación.

Instrucciones para los clientes de Dreamhost

Ya que la plataforma no contacta directamente a los usuarios, solo el administrador principal puede asignar las nuevas claves. Quienes se encuentren afectados no pueden recuperar el acceso por sí mismas y necesitan las nuevas contraseñas para entrar a sus correos o utilizar apps como Outlook y FileZilla.

La empresa comenta que los cambios en cuentas FTP o SFTP tardan hasta cinco minutos en activarse. Además, pidió a los dueños de cuentas revisar la configuración de reenvío de mensajes para detectar y eliminar cualquier dirección de correo desconocida.

Alerta por correos falsos

Pese a que DreamHost no ha confirmado que esto sea un ataque y exista una filtración o robo de información personal de sus clientes, de igual forma advirtieron sobre posibles intentos de phishing. Cualquier mensaje que pida restablecer o verificar una contraseña mediante un enlace debe eliminarse de inmediato, ya que la empresa bloqueó el envío de correos de recuperación.

Para evitar engaños, los dueños de las cuentas en Dreamhost deben cambiar las credenciales directamente desde panel.dreamhost.com y evitar abrir enlaces desde correos. Por ello, es recomendable escribir la URL directamente desde la barra de direcciones de su navegador.

Mientras continúa la investigación sobre el incidente en el correo y los archivos, los servicios de hosting, registro de dominios y bases de datos mantienen su operación normal.