Notion Mail dejará de funcionar este 22 de septiembre de 2026, según confirmó la propia Notion. La empresa cerrará la bandeja de entrada de su cliente de correo en las versiones web, escritorio e iOS para concentrar sus esfuerzos en agentes de inteligencia artificial.

Y lo más importante es que los usuarios entiendan que este cierre no afectará los mensajes almacenados en Gmail, ya que Notion Mail funcionaba como un cliente externo conectado al servicio de Google. Eso sí, los usuarios deberán exportar manualmente los borradores, correos programados y otras configuraciones antes del cierre si quieren mantenerlos.

Agentes de IA por sobre Notion Mail

En una publicación en X, Notion contó que sus agentes de IA asumieron cada vez más tareas relacionadas con el correo electrónico. La evolución de estas herramientas llevó a que una parte importante de sus usuarios usará en sus correos a los agentes, lo que motivó la decisión de «apostar completamente» por esa experiencia en lugar de mantener una bandeja de entrada tradicional.

We’re winding down the Notion Mail inbox across web, desktop, and iOS on September 22.



We launched Notion Mail with a belief that your inbox should think like you—more personal to how you work and over time, more capable with AI.



As Notion agents have gotten more capable, we’ve… pic.twitter.com/ebq7jWadGZ — Notion Mail (@NotionMail) June 25, 2026

La empresa también dijo que quienes ya utilizan agentes de Notion para administrar el correo podrán seguir haciéndolo después del cierre de Notion Mail, ya que la conexión con Gmail permanecerá activa.

Según la página de ayuda de Notion Mail ya actualizada por este anuncio, se recomienda respaldar otras configuraciones propias de Notion Mail, como las vistas personalizadas de la bandeja de entrada, etiquetas generadas con IA, fragmentos reutilizables y preferencias de notificaciones, porque esas funciones también dejarán de estar disponibles una vez finalice el servicio.