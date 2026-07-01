Las principales compañías de pagos, banca y criptomonedas dieron un importante paso para ampliar el uso de las stablecoins. Se trata de «Open USD», una nueva moneda digital vinculada al dólar estadounidense, fue presentada por el recién creado consorcio Open Standard.

La idea es poner a esta stablecoin en circulación más adelante este año. Todo un plan empujado por este grupo que reúne a más de 140 empresas, entre ellas Visa, Mastercard, Coinbase, Stripe, BlackRock, Mercado Libre, Google, BBVA, IBM, Shopify y BNY.

El proyecto busca resolver algunos de los obstáculos que, según sus impulsores, han limitado la adopción empresarial de las stablecoins. Para ello, permitirá emitir y canjear Open USD sin costos ni límites de volumen, además de distribuir entre los socios la mayor parte de los ingresos generados por las reservas que respaldan el activo, descontando una comisión destinada a cubrir los costos operativos.

Introducing Open USD: a stablecoin built for the internet economy, designed by the businesses growing it.https://t.co/jqgDRs6mKf — Open Standard (@openstandard) June 30, 2026

Open USD: un modelo abierto y con gobernanza compartida

El consorcio definió tres principios para el funcionamiento de Open USD: facilitar su uso a gran escala, compartir por defecto los ingresos provenientes de las reservas y operar bajo un esquema de gobernanza colaborativa. Se indicó que la stablecoin será administrada por una empresa independiente cuyo directorio estará integrado por representantes de las compañías participantes, con el objetivo de que las decisiones respondan a los intereses del conjunto de la red y no de un solo emisor.

El director ejecutivo fundador de Open Standard, Zach Abrams, dijo que las stablecoins actuales ofrecen ventajas, pero las empresas necesitan una alternativa abierta, de bajo costo, con alta capacidad de procesamiento, ampliamente accesible y alineada con sus intereses para lograr una adopción masiva.