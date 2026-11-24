Meta agregó a Muse, su asistente de inteligencia artificial, a los mensajes directos de Instagram. A partir de hoy, algunos usuarios podrán chatear con el agente o llamarlo en conversaciones grupales escribiendo @Muse para hacer consultas, editar contenido y organizar tareas sin salir de la app.
Dentro de los chats, el asistente puede crear y editar fotos, resumir los mensajes de grupos y ayudar a coordinar planes con amigos. También te puede dar ideas para publicaciones y responde preguntas buscando información en la web.
Recordemos que Muse fue presentado en octubre como un asistente más avanzado que Meta AI, este último considerado como más ‘básico’. La principal diferencia es que cada persona puede diseñar su propio agente eligiendo su avatar, voz y personalidad, además de encargarle tareas permanentes. El agente también recuerda tus preferencias para usarlas en futuras conversaciones.
¿Cómo funcionan los conectores de Muse?
El asistente también se puede conectar con otros servicios de Meta y con apps externas mediante una función llamada «Conectores». Al vincular cuentas de correo electrónico o calendario, puedes pedirle a Muse que revise tu agenda, escriba correos o agregue recordatorios desde la misma ventana de mensajes de Instagram.
Según la página de ayuda de Meta, las cuentas conectada se sincronizan en todas las aplicaciones de la compañía donde Muse esté activo. Para vincular o desconectar un servicio, hay que ir a la pestaña Mensajes en la parte inferior de Instagram, abrir la conversación con el asistente, tocar su avatar en la parte superior y entrar al menú Conectores.
En ese mismo perfil, dentro del menú Permisos, cada usuario decide qué acciones puede hacer el asistente en sus cuentas. El ajuste general ofrece dos opciones: ordenar que Muse pida autorización antes de compartir información o hacer cambios importantes, o exigirle que pregunte siempre antes de hacer cualquier acción.
Como les contábamos al principio, todo esto está activo para algunas personas. Esto porque Meta habilitó a Muse en Instagram inicialmente para un grupo específico de países que incluye a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia. Eso sí, la compañía sumará a más usuarios y regiones de forma gradual durante las próximas semanas y meses.