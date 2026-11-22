El Motorola Razr Flex quedó al descubierto por culpa de nuevas imágenes filtradas de su aspecto que muestran al primer teléfono plegable de formato ancho de la marca totalmente abierto y a medio doblar. Con este modelo tipo libro, Motorola quiere competirle directamente al Galaxy Z Fold 8 y el iPhone Duo.

Hasta ahora, el dispositivo solo había aparecido en especificaciones filtradas, maquetas y una fotografía publicada en Reddit. Estas nuevas imágenes publicadas por SammyGuru muestran el celular desde varios ángulos en dos colores de Pantone: la versión verde Dark Botanical Garden, que mezcla una cubierta trasera con textura de tela tejida y un marco del mismo tono, y la variante beige o marrón Coriander, que tiene una parte trasera rugosa similar al cuero junto a un marco color champán.

Diseño exterior y pantallas del Razr Flex

En la parte trasera se ve una barra horizontal con forma de píldora que agrupa dos cámaras y un flash, ubicada sobre el logotipo de Motorola en el centro y el nombre «Razr» cerca del borde inferior. Los botones de encendido y de volumen están en el costado derecho, mientras que la bisagra permite dejar el teléfono apoyado por sí solo a medio abrir para usarlo sobre una mesa sin ocupar las manos.

Cerrado, el Razr Flex funciona como un teléfono convencional y lleva una cámara frontal centrada en la parte superior de la pantalla externa. Al abrirse, su pantalla es lo bastante ancha para parecerse más a una tableta pequeña que a un teléfono alto, y ubica su propia cámara en la esquina superior derecha. Aunque aún se desconocen sus medidas oficiales, filtraciones previas hablan que cuenta con una pantalla exterior de 4,97 pulgadas y una pantalla principal de 6,92 pulgadas.

Cámaras, batería y diferencias con otros plegables

Previamente, habíamos escuchado que el teléfono usaría una cámara principal de 50 megapíxeles y un lente ultra gran angular de 50 megapíxeles, sin incluir un teleobjetivo al igual que su competidor de Samsung. A esto se suma una batería de 5.000 mAh.

Con estas características, el equipo de Motorola apunta a quienes consideran demasiado grande o costoso el Galaxy Z Fold 8, que mide 5,5 pulgadas por fuera y 7,6 pulgadas abierto. El Razr Flex costaría cerca de $1.700 dólares en Estados Unidos, unos $200 dólares menos que los $1.899 dólares del precio inicial del modelo de Samsung.

Motorola todavía no anuncia oficialmente el Razr Flex ni su fecha de venta, tras presentar el Razr Fold en la feria CES en enero. Sin embargo, el teléfono ya apareció listado en una versión de prueba del sitio de soporte de Motorola en Australia, lo que apunta a una presentación durante el próximo mes o a comienzos de 2027.