Google anunció y presentó el control automático de un computador usando la app de Gemini para Mac, una mejora que hace capaz a su IA abrir archivos locales, manejar programas instalados y moverse por webs para resolver trabajos manuales de varios pasos.

¿Y cómo funciona? El sistema toma capturas de pantalla para ver lo que hay abierto, hacer clic, escribir y desplazarse por el equipo. En vez de bloquear el uso del computador, el asistente funciona en una ventana separada en segundo plano, lo que deja la pantalla principal y el cursor libres para que el usuario siga con sus actividades sin interrupciones.

Desde la misma conversación del chat se puede ver en vivo todo lo que hace la herramienta. John Lee, gerente sénior de producto de la aplicación, explicó que los usuarios mantienen el control del proceso en todo momento, ya que eligen a qué programas tiene acceso el sistema, pueden pausar la tarea cuando quieran y deben aprobar las acciones importantes antes de que el asistente avance.

¿Qué puede hacer Gemini por su cuenta?

Con esta función, la IA de Google puede abrir una carpeta del computador con fotos de ropa, buscar precios de referencia en Internet, anotar los datos en una hoja de cálculo y dejar listas las publicaciones para vender en sitios como eBay. También saca pesos, medidas y direcciones desde documentos PDF para llenar formularios web y comparar precios de envío.

Para las tareas con datos o de diseño, el programa toma métricas y capturas desde paneles de estadísticas para armar presentaciones directamente en Google Slides. Además, puede corregir el color de varias fotos al mismo tiempo, preparar escenas en 3D o convertir un dibujo hecho a lápiz en un modelo tridimensional mientras la persona trabaja en otro proyecto.

Requisitos en Mac

Esta herramienta ya existía para usuarios de PC y ahora llega a los computadores de Apple, donde empresas como OpenAI, Anthropic y Meta (que hace poco compró a Manus) ya ofrecen funciones parecidas. Este lanzamiento se suma a Tasks, una opción reciente de Gemini que ayuda a iniciar sesión en sitios web, hacer compras por internet o agendar citas, y a las primeras pruebas de CC, un asistente de Google pensado para ordenar los correos y calendarios de la familia.

Por ahora, Google activó esta opción en Estados Unidos y solo en inglés, para mayores de 18 años que tengan una cuenta personal y paguen una suscripción a los planes Google AI Plus, Pro o Ultra. Para usarla se necesita un Mac con procesador Apple Silicon y el sistema operativo macOS Sequoia 15.0 o una versión más reciente.