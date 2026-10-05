Nuevos cambios en la disponibilidad de modelos de Gemini comenzarán a regir desde este 9 de octubre y que afectará principalmente a quienes no tengan una suscripción y utilicen el chatbot de Google gratis. En esa fecha, los no paguen, dejarán de tener acceso a Flash y Pro y solo tendrán acceso al modelo más básico, Flash-Lite.

Esta modificación se verá reflejada en la propia selección de modelos disponible en la aplicación de Gemini y en su versión web. Google explicó que estos se aplicarán durante este mes y que la fecha del 9 de octubre corresponde a las cuentas que no tienen un plan de IA.

¿Qué modelos quedarán disponibles en Gemini?

Una vez hecho el cambio, las cuentas gratuitas tendrán acceso a Flash-Lite, mientras que AI Plus conservará Flash-Lite y Flash. El modelo Pro quedará reservado solo para quienes pagan por las suscripciones AI Pro y AI Ultra.

Google habla de Flash-Lite como su modelo orientado a tareas cotidianas. Flash entrega mayores capacidades y Pro está destinado a trabajos más complejos, incluidos problemas de matemáticas y programación, además del procesamiento de texto, archivos, imágenes y videos.

En Estados Unidos, AI Plus cuesta $4,99 USD al mes y AI Pro, $19,99 USD. Por lo tanto, un usuario de AI Plus que quiera mantener el modelo Pro deberá pasar al plan superior. AI Ultra también incluye Pro y parte desde $99,99 USD mensuales.

Google también sumará niveles de esfuerzo bajo, medio y alto para todos los modelos. ¿Qué quiere decir esto? Un nivel superior da respuestas más elaboradas, pero consume una mayor parte del límite de uso. Los clientes de AI Ultra tendrán también la opción Deep Think para razonamiento en paralelo.

Los límites de uso también varían según el plan. Se fijaron límites estándar para quienes no tienen suscripción, el doble de ese nivel para AI Plus y cuatro veces el estándar para AI Pro. AI Ultra puede dar entre cinco y 20 veces el límite de AI Pro, dependiendo de la suscripción.