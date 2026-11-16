El Meteoritical Bulletin aprobó el 3 de noviembre pasado la clasificación de «Calama 957», el primer meteorito lunar encontrado en Sudamérica. Los buscadores rusos Mikhail Nepomiluev e Ilya Kriachko hallaron esta roca de entre 12 y 13 gramos el 19 de mayo de 2026 cerca de Calama, en la Región de Antofagasta, durante una expedición organizada junto a Timur Kriachko y el explorador chileno Juan Pablo Pizarro, director de Atacama Petrolab.

Pizarro, quien recorre el desierto cada año junto al grupo ruso desde hace cuatro temporadas, contó que sus compañeros llevaron al campamento una piedra de aspecto extraño que no tenía la costra negra de fusión que se forma a 1.800 grados Celsius cuando un meteorito entra a la atmósfera y se quema. Al revisarla con lupa, decidieron mandarla al Instituto Vernadsky, en Rusia.

Los especialistas la estudiaron con microsondas, microscopios electrónicos de barrido (SEM) y análisis de isótopos de oxígeno, pruebas que comprobaron que sus minerales coinciden con los de la Luna. Pizarro recibió la noticia por WhatsApp mientras terminaba otra campaña en el desierto. Y, tras las pruebas que validaron su origen en Rusia, la pieza quedó fuera de Chile y solo conserva unos 8 gramos, luego de que el equipo donara una parte para certificar el hallazgo.

Así relata la experiencia Juan Pablo Pizarro en una entrevista para Antofagasta TV:

Millarca Valenzuela, geóloga de la Universidad Católica del Norte (UCN) e investigadora del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), destacó que estos objetos representan menos del 1 % de los meteoritos recuperados en la Tierra, donde cerca del 95 % de las rocas que caen son de un mismo tipo común, según agregó Pizarro. En Chile existen hoy 4.585 meteoritos registrados oficialmente, que vienen casi todos de asteroides, pero tuvieron que pasar tres décadas de búsquedas en Atacama para encontrar el primero de origen lunar.

Lo que guarda este meteorito lunar

Los análisis definieron a Calama 957 como una brecha feldespática de fusión, una roca formada por fragmentos lunares que se partieron, fundieron y volvieron a unir por el choque de grandes cuerpos contra el satélite. Valenzuela explicó que la pieza viene de las tierras altas de la Luna, zonas con materiales de la corteza más antigua y minerales claros que le dan un aspecto más brillante.

La sequedad extrema y la estabilidad del suelo en Atacama permiten que los meteoritos se conserven intactos por más de tres millones de años, lo que atrae a buscadores de todo el mundo ante la falta de una ley que proteja este material. Según datos de Valenzuela, más de cuatro toneladas de meteoritos encontrados en Chile salieron del país en los últimos años hacia colecciones e instituciones extranjeras.

Calama 957.

La investigadora pidió regular la salida de piezas, como este meteorito lunar, para asegurar que una parte se quede en el país, diciendo: «gracias a los cazadores hemos triplicado el número de descubrimientos en los últimos años, lo que es bueno, por un lado: más meteoritos y de mayor diversidad. Por otra parte, una gran parte se va fuera de Chile, y no se desarrolla ciencia nacional asociada a ellos».

Por su parte, Juan Pablo Pizarro, también mencionó que en Chile faltan especialistas, laboratorios de análisis y financiamiento universitario para investigar en terreno, lo que obliga a depender de alianzas en el exterior: «no hace falta una expedición a la Luna si lo tenemos aquí en el desierto de Atacama», afirmó Pizarro.