Netflix encargó a los hermanos Aaron y Adam Nee escribir y dirigir una futura película en acción real basada en Catan, el popular juego de mesa de estrategia. El proyecto, revelado por fuentes cercanas a la producción, es el primero después del acuerdo firmado en octubre de 2025 para quedarse con los derechos exclusivos de la marca en todo el mundo.

Además de este largometraje, ese contrato permite a Netflix hacer películas y series animadas, series con guion, programas sin guion y videojuegos inspirados en el juego de mesa. Todas estas producciones estarán a cargo de Darren Kyman, de la editorial Asmodee, Pete Fenlon, de Catan Studio, Roy Lee, de Vertigo Entertainment, y Guido y Benjamin Teuber, hijos del creador original del juego, Klaus Teuber.

Para los hermanos Nee, este encargo se suma a otro trabajo que ya hicieron con Netflix: escribieron el guion de una película de espías con Kevin Hart y Henry Cavill, cuyos detalles se darán a conocer más adelante. Antes, la dupla escribió la película Masters of the Universe para Amazon MGM Studios y dirigió la comedia de acción The Lost City, protagonizada por Sandra Bullock y Channing Tatum.

De qué trata Catan (por si no lo conoces)

Klaus Teuber publicó el juego de mesa original en 1995 bajo el nombre The Settlers of Catan. Desde su lanzamiento, el título acumula entre 45 y 50 millones de copias vendidas en todo el mundo, tiene traducciones a más de 40 idiomas y cuenta con varias expansiones y ediciones alternativas que ofrecen distintos escenarios para los jugadores.

La partida se desarrolla en la isla ficticia de Catan, un territorio con diversos paisajes donde los participantes buscan fundar asentamientos y expandir su espacio para sobrevivir. Para lograrlo, los jugadores deben administrar recursos limitados, negociar y formar alianzas cambiantes, mientras enfrentan a ladrones que recorren el mapa. Por ahora, la película no tiene fecha de estreno ni detalles confirmados sobre su trama.