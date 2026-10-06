Hoy Paramount completó la compra de Warner Bros. Discovery y comenzó a funcionar como Skydance, con David Ellison como presidente y CEO y Ynon Kreiz como co-CEO. La compra, valorada en aproximadamente 110.000 millones de dólares, reúne los estudios de ambas compañías, HBO Max, Paramount+, CBS, CNN y sus redes de televisión.

Las acciones de Warner dejaron de cotizar en Nasdaq y Skydance comenzó a transarse en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo SKYD. El cierre puso fin a meses de ofertas y disputas regulatorias por el control de Warner.

Warner Bros. queda bajo la dirección de Skydance

La nueva compañía deberá estrenar al menos 30 películas y más de 180 producciones televisivas al año. También deberá mantener directorios editoriales independientes para CBS News y CNN, mientras un administrador supervisará el cumplimiento de las condiciones acordadas.

La compra llegó después de una disputa con Netflix por los activos de Warner Bros. Paramount elevó su oferta hasta $31 USD por acción en efectivo y Netflix terminó retirándose en febrero. Los accionistas de Warner Bros. aprobaron la operación en abril.

En septiembre, Paramount y los fiscales generales de 12 estados estadounidenses alcanzaron un acuerdo que permitió completar la transacción. La demanda buscaba bloquearla por motivos de competencia.

Skydance arranca sus operaciones con cerca de 70.000 millones de dólares en ingresos anuales y unos 80.000 millones de dólares en deuda. La compañía pretende conseguir más de 6.000 millones de USD en sinergias anuales durante los próximos tres años y reducir su endeudamiento hasta una relación de tres veces respecto del EBITDA en 2029.

El grupo también planea integrar progresivamente Paramount+ y HBO Max en un solo servicio. Su cartera incluye franquicias como Harry Potter, DC, Game of Thrones, Mission: Impossible, Star Trek y SpongeBob SquarePants.