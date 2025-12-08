Paramount presentó una oferta hostil de 108.400 millones de dólares para adquirir la totalidad de Warner Bros. Discovery (WBD), apenas tres días después de que la compañía acordara vender parte de su negocio a Netflix por 82.700 millones. La propuesta, de 30 dólares por acción en efectivo, busca revertir la decisión del consejo de WBD, que había aceptado una oferta mixta de efectivo y acciones del gigante del streaming.

La operación se dirige directamente a los accionistas y vence el 8 de enero de 2026. Paramount argumenta que su propuesta ofrece un valor superior y una vía más rápida y segura para completar la transacción, al tiempo que reduce los riesgos regulatorios frente al acuerdo con Netflix, que podría tardar más de un año en concretarse.

Financiamiento de la oferta de Paramount

El plan de Paramount Skydance, liderado por David Ellison, incluye el respaldo financiero de Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre del ejecutivo, además de RedBird Capital Partners y compromisos de deuda por 54.000 millones de dólares de Bank of America, Citi y Apollo Global Management. También participan fondos soberanos de Arabia Saudita, Qatar y Abu Dabi, así como Affinity Partners, firma de inversión de Jared Kushner. Según la empresa, estos inversores no tendrán derechos de voto ni representación en el consejo.

La propuesta contempla la compra de todos los activos de Warner Bros. Discovery, incluidos sus canales de televisión por cable como CNN, TBS, TNT y Food Network, además de los estudios cinematográficos, de televisión y videojuegos, y las plataformas HBO Max y Discovery+. En contraste, el acuerdo con Netflix solo abarca el negocio de streaming y los estudios de producción.

La batalla por el control y las dudas regulatorias

Warner Bros. Discovery planeaba dividirse en dos compañías en 2026, pero la irrupción de Paramount ha reconfigurado el panorama. La oferta de Ellison supera en 18.000 millones la de Netflix y, según el propio ejecutivo, ofrece una alternativa «más transparente y competitiva» para los accionistas.

El consejo de WBD deberá pronunciarse sobre la nueva propuesta antes del 19 de diciembre, aunque por ahora mantiene su recomendación a favor del acuerdo con Netflix y pidió a los accionistas que no tomen medidas mientras evalúa la situación.

El contexto regulatorio añade incertidumbre. Analistas y funcionarios estadounidenses advirtieron que la combinación de Netflix y HBO Max podría reducir la competencia en el mercado de streaming. El presidente Donald Trump declaró que el tamaño de la empresa resultante «podría ser un problema», mientras que algunos observadores señalaron la cercanía de Ellison con la actual administración como un posible factor que facilitaría la aprobación de su oferta.

Las acciones de Warner Bros. Discovery subieron un 6,3% tras conocerse la propuesta, mientras que los títulos de Paramount repuntaron un 5,8% y los de Netflix retrocedieron casi un 5% en las operaciones del lunes.