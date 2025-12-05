Netflix anunció la compra de los estudios Warner Bros. y las plataformas HBO y HBO Max a Warner Bros. Discovery (WBD) por un valor de 82.700 millones de dólares, con una valoración de capital de 72.000 millones. El acuerdo, confirmado por ambas compañías, fusiona al mayor servicio global de streaming con uno de los estudios cinematográficos más antiguos de Hollywood.

La transacción, aprobada de forma unánime por los directorios de ambas empresas, combina activos emblemáticos como las franquicias Harry Potter, Game of Thrones y DC Comics con el catálogo de producciones de Netflix, entre ellas Stranger Things y La Casa de Papel. El pago será mixto: $23,25 dólares en efectivo y $4,50 en acciones de Netflix por cada acción ordinaria de WBD. El cierre se prevé entre 12 y 18 meses después de la escisión de Discovery Global, que agrupará canales como CNN, TNT y Discovery, en el tercer trimestre de 2026.

Detalles del acuerdo y próximos pasos

El convenio incluye una cláusula de penalización de 5.800 millones de dólares en caso de que la operación no se concrete. Para financiar la parte en efectivo, Netflix obtendrá un préstamo puente de 59.000 millones de dólares respaldado por tres grandes bancos. Ambas compañías subrayaron que el proceso aún está sujeto a la aprobación de los reguladores en Estados Unidos y otros países, donde se anticipa un examen antimonopolio exhaustivo debido a la magnitud de la fusión.

Según el comunicado oficial, Netflix mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros., incluidos los estrenos cinematográficos en salas, y aprovechará las capacidades de producción de los estudios para ampliar su infraestructura en Estados Unidos. La empresa espera generar entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en ahorros anuales a partir del tercer año y que la transacción sea rentable para sus accionistas a partir del segundo.

Netflix y Warner Bros.: una integración estratégica

El co-CEO Ted Sarandos explicó que la compra representa «una oportunidad única» para fortalecer la misión de la compañía de «entretener al mundo». Por su parte, Greg Peters afirmó que el acuerdo permitirá «introducir a audiencias más amplias en los mundos que Warner Bros. creó durante más de un siglo». El director ejecutivo de WBD, David Zaslav, calificó la operación como una forma de asegurar que las historias del estudio «continúen llegando al público en todo el mundo durante generaciones».

Una vez finalizado el proceso regulatorio y la separación de Discovery Global, Netflix tomará el control total del estudio y de su catálogo, consolidando así una posición dominante en la industria audiovisual global. El resultado reunirá bajo un mismo techo la herencia cinematográfica de Warner Bros. y la infraestructura digital del principal servicio de streaming del mundo.