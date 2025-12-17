Warner Bros. Discovery (WBD) rechazó oficialmente la propuesta de compra por 108.000 millones de dólares presentada por Paramount Skydance, liderada por David Ellison, y recomendó a sus accionistas no aceptar la oferta. El consejo de administración de WBD consideró que la propuesta de Paramount «no cumple los criterios de una oferta superior» en comparación con el acuerdo ya firmado con Netflix, que prevé la venta de la mayor parte del grupo por 82.700 millones de dólares.

El consejo sostuvo que la propuesta lanzada el 8 de diciembre no ofrecía valor suficiente y suponía riesgos financieros significativos para los accionistas. Según el comunicado, el acuerdo con Netflix, cerrado el 5 de diciembre, garantiza una combinación «más segura y de mayor certeza», con 27,75 dólares por acción repartidos en efectivo y acciones, además de la futura escisión de Discovery Global, prevista para el tercer trimestre de 2026.

Paramount y el respaldo financiero de los Ellison

WBD cuestionó la solidez del financiamiento de Paramount Skydance, al señalar que la familia Ellison no ofreció un compromiso de capital completo para respaldar la operación. En su carta a los accionistas, la compañía afirmó que la oferta se apoya en un fideicomiso revocable cuyo contenido no es público y puede modificarse, lo que no representa una garantía real. El consejo calificó la propuesta de «ilusoria» y destacó que puede ser modificada o cancelada antes de completarse.

El plan de Paramount incluía apoyo financiero de los fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi, lo que podría haber activado una revisión de seguridad nacional por parte del gobierno estadounidense. Tras las críticas de legisladores y la salida del fondo Affinity Partners, de Jared Kushner, la empresa aseguró que los inversionistas extranjeros renunciarían a sus derechos de voto si la operación se concretara.

Paramount defendió que su oferta de 30 dólares por acción, completamente en efectivo, representa un mejor trato que el acuerdo con Netflix, que combina 84% de efectivo y el resto en acciones. También argumentó que su propuesta tendría un camino regulatorio más claro, aunque WBD afirmó que no existe una diferencia material en ese aspecto entre ambas operaciones.

Apoyo de Netflix y reacciones políticas

Los directores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, celebraron la decisión de WBD y destacaron que el acuerdo beneficiará a accionistas, creadores y consumidores. El proyecto contempla que Netflix adquiera Warner Bros. Studios, HBO y HBO Max, mientras que Discovery Global quedará como empresa independiente con canales como CNN.

El expresidente Donald Trump manifestó su intención de involucrarse en la revisión regulatoria del proceso y expresó su preferencia por la oferta de Paramount, aunque recientemente criticó a los Ellison por desacuerdos con la cobertura de CBS News. Por ahora, la puja corporativa continúa abierta: la oferta hostil de Paramount vence el 8 de enero, pero podría extenderse o reformularse.