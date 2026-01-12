Paramount presentó una demanda contra Warner Bros. Discovery (WBD) ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, acusando a la compañía dirigida por David Zaslav de no proporcionar información esencial sobre el proceso de venta y el acuerdo alcanzado con Netflix, valorado en alrededor de 83.000 millones de dólares. Esta acción judicial es, sin duda, varios escalones más arriba en un nuevo capítulo de la teleserie que lidera Paramount por comprar WBD, después de que su oferta de 30 dólares por acción, en efectivo, fuera rechazada en varias ocasiones.

El director ejecutivo de Paramount, David Ellison, comunicó a los accionistas de WBD que la empresa busca obligar judicialmente a la divulgación de los criterios financieros utilizados para recomendar el acuerdo con Netflix. Según la demanda, WBD no explicó cómo valoró la escisión prevista de Discovery Global, ni el cálculo del ajuste por riesgo aplicado a la propuesta de Paramount.

Disputa y el valor de las ofertas

Warner Bros. Discovery acordó en diciembre vender sus divisiones de cine, televisión y streaming, incluidas HBO y HBO Max, a Netflix, mientras que las redes de cable agrupadas en Discovery Global se convertirían en una entidad independiente cotizada en bolsa. Paramount sostiene que su propuesta incluía todos esos activos y ofrecía mayor valor y liquidez inmediata para los accionistas.

El consejo de administración de WBD recomendó en dos ocasiones rechazar la oferta de Paramount, alegando dudas sobre la capacidad financiera del estudio, que requeriría asumir una deuda significativa para concretar la compra. Aunque Larry Ellison, fundador de Oracle y padre de David Ellison, respaldó la propuesta mediante una garantía personal, la junta consideró que el planteamiento no resolvía las preocupaciones de solvencia.

La presión corporativa de Paramount

Paralelamente a la demanda, Paramount anunció que nominará una lista de directores para el consejo de WBD en su asamblea anual de 2026, con el objetivo de incorporar miembros favorables a negociar su oferta. Además, impulsará una modificación de estatutos que obligue a someter a voto de los accionistas cualquier separación de Discovery Global, una medida que podría complicar la ejecución del acuerdo con Netflix.

En caso de que WBD convoque una reunión extraordinaria para aprobar la fusión con Netflix antes de la asamblea anual, Paramount adelantó que solicitará votos por poder en contra del acuerdo. Ellison reiteró en su comunicación que el propósito no es bloquear indefinidamente la operación, sino garantizar que los accionistas cuenten con la información necesaria para comparar ambas ofertas y decidir en condiciones de transparencia.