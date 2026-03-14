Después de casi dos años, Adobe acordó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) resolver una demanda que los acusaba de dificultar la cancelación de suscripciones y ocultar cobros por terminación anticipada. Como parte del arreglo, Adobe pagará 75 millones de dólares al gobierno y ofrecerá otros 75 millones en servicios gratuitos a clientes afectados, una compensación que suma 150 millones de dólares y que aún debe recibir aprobación judicial.

La demanda fue presentada en junio de 2024 por el DOJ junto con la Comisión Federal de Comercio (FTC). Según la acusación, la empresa infringió leyes federales de protección al consumidor al no revelar con claridad las condiciones de ciertos planes de suscripción y al establecer un proceso de cancelación considerado complejo para los usuarios.

La demanda por cancelación de suscripciones de Adobe

El caso se centró en el plan «Annual, Paid Monthly», una modalidad en la que los usuarios pagan mensualmente, pero aceptan un compromiso anual. De acuerdo con la denuncia, muchos clientes no comprendían que el contrato implicaba una permanencia de un año y que cancelar antes de ese plazo conllevaba un cobro de dinero por terminación anticipada que podía alcanzar cientos de dólares.

Las autoridades estadounidenses también dijeron que la empresa dificultaba la cancelación al exigir varios pasos dentro de su sistema de suscripción y que los usuarios descubrían el cargo de salida solo cuando intentaban cancelar el servicio.

Postura de Adobe tras el acuerdo

En su declaración oficial, la empresa sostuvo que el arreglo busca cerrar este litigio iniciado en 2024 sobre sus prácticas de divulgación y cancelación de suscripciones. Adobe afirmó que no admite irregularidades y discrepa de las acusaciones del gobierno, aunque accedió a resolver el caso mediante el acuerdo.

La compañía también señaló que en los últimos años modificó sus procesos de registro y cancelación para hacerlos «más transparentes y simplificados», además de ampliar la información sobre los términos de sus planes de suscripción.

El sistema de suscripción de Adobe, incluido Creative Cloud, se consolidó durante la gestión del actual CEO, Shantanu Narayen, quien supervisó la transición de la empresa desde licencias de software de pago único hacia un modelo basado en servicios por suscripción.

La resolución del caso aún depende de la aprobación de un tribunal federal, paso necesario para que el acuerdo entre Adobe y el gobierno estadounidense quede formalmente cerrado. Y cuando ello ocurra, la compañía indicó que contactará a los usuarios afectados directamente.