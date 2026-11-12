La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) aplicó a Wom un cobro de 62.749,11 UF, unos 2,6 millones de dólares, por atrasos en el despliegue de su red 5G. Hoy, Subtel, notificó sobre esta medida porque la empresa no llegó al 90 % de las obras técnicas recepcionadas al 30 de septiembre de 2026, meta pactada en su acuerdo judicial con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Las fiscalizaciones determinaron que, al cierre de septiembre, el avance fue de un 53,01 % en la banda 700 MHz, de un 68,21 % en la banda AWS y del 67,55 % en la banda 3,5 GHz. Por ley, una etapa no se cumple solo con instalar una torre o entregar documentos: Subtel exige obras recepcionadas, operativas y con al menos siete días continuos de transmisión verificada en terreno o vía su Centro de Monitoreo de Red (NOC).

Con estos resultados, el organismo descontó el monto de forma proporcional sobre las garantías vigentes de la operadora, que suman 211.123 UF (107.423 UF en 700 MHz, 40.700 UF en AWS y 63.000 UF en 3,5 GHz). Del cobro aplicado ahora, 39.736,08 UF corresponden a la banda 700 MHz, 8.867,75 UF a AWS y 14.145,28 UF a 3,5 GHz.

Críticas al retraso de Wom

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, dijo que al gobierno le toca hacer cumplir con rigor y proporcionalidad el acuerdo firmado en la administración anterior. Ella indicó que ese pacto entre el CDE y la empresa dio facilidades poco habituales, como más plazo, cambio de garantías y pago de compensaciones en cuotas, pero advirtió que un proyecto que acumula tres años de retraso difícilmente beneficia a la ciudadanía.

Wom mantiene la obligación de completar el 100 % de la infraestructura comprometida al 31 de diciembre de 2026, desplegada y recepcionada. Si hay incumplimientos en esa fecha, Subtel evaluará todas las sanciones de la Ley General de Telecomunicaciones y del acuerdo transaccional.

Además, ratificó que no aceptará que la compensación pactada con el Fisco se pague con infraestructura propia: la empresa deberá pagar en dinero las 950.000 UF acordadas, en cuatro cuotas anuales iguales entre 2027 y 2030, empezando a inicios de 2027.

Con este nuevo cargo, los cobros exigidos y ya pagados por Wom al Estado suman 1.682.059,26 UF, casi 70 millones de dólares. Esa cifra reúne el cobro reciente por 5G, la compensación con el CDE y las boletas ya pagadas por el atraso de 5G de octubre de 2023 (352.900 UF) y por Fibra Óptica Nacional (316.410,15 UF).