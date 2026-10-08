Donald Trump declaró que la Casa Blanca considera como «el enemigo» a cualquiera que utilice el término «inteligencia artificial» en vez de «Super Intelligence». Todo esto en un nuevo intento del presidente estadounidense por imponer una denominación distinta para esta tecnología. Trump hizo la afirmación el jueves en su red social diciendo que «Super Intelligence» es un término «altamente aceptado» y más preciso.

Y si bien prácticamente todo el planeta sería enemigo de la Casa Blanca, el mensaje de Trump no especificó una sanción para quienes sigan utilizando «inteligencia artificial», pero sí vinculó expresamente el uso de esa palabra con la condición de enemigo de la Casa Blanca.

Trump insiste en reemplazar «inteligencia artificial»

El presidente estadounidense comenzó a plantear el cambio de nombre el mes pasado e incluso hizo una votación en Truth Social, su red social. Entre ellas aparecieron nombres tan ‘gringos’ como: «extreme intelligence» y «superior intelligence», antes de que finalmente optara por «super intelligence».

A fines de septiembre, Trump llevó esa preferencia a una orden ejecutiva que obliga a los departamentos y agencias federales a utilizar el nuevo término. Y recordemos que previo a esa indicación, el mismo Donald defendió el cambio de nombre en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí dijo que la palabra «artificial» hace que la inteligencia parezca falsa.

La orden presidencial establece el vocabulario que deben utilizar los organismos federales, pero Trump no puede obligar a los estadounidenses ni a otras personas a abandonar el término «inteligencia artificial».

La publicación de Trump en su red social.

La respuesta a la declaración de Trump

Obviamente, esta disparatada publicación del ‘enemigo’, recibió burlas en redes sociales e incluso de algunas figuras republicanas. Por ejemplo, la exrepresentante Marjorie Taylor Greene respondió escribiendo «Artificial Intelligence» junto a un emoji de dedo medio.

También hubo apoyo a «Super Intelligence» entre algunos ejecutivos tecnológicos. Por supuesto, Elon Musk es uno de ellos. Es más, dijo que cambiaría el nombre de su compañía SpaceXAI a SpaceXSI y que «super intelligence» era un nombre mejor que AI.

Otro que tampoco iba a quedarse fuera es Jeff Bezos. Él también respaldó la denominación durante una entrevista en Fox News. «Me gusta SI porque artificial no es algo muy halagador», dijo el multimillonario.