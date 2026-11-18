Hace solo unos días te contábamos del proceso, no confirmado públicamente hasta ese momento, de la quiebra que estaba procesando la conocida tienda de computación chilena, SP Digital. Finalmente, esa situación se resolvió y la empresa pidió su quiebra este lunes frente al 15° Juzgado Civil de Santiago tras acumular deudas por 4.376 millones de pesos.

En su solicitud al tribunal, la tienda de artículos de computación, hardware y productos gamer afirmó que en 2025 vendió cerca de 27 millones de dólares, cifra con la que se presentaba como la mayor empresa de su sector en el comercio electrónico del país y representante de las principales marcas gamer del mundo, según pudo reportear el medio, La Tercera.

Dentro del monto total adeudado, el mayor compromiso de la empresa es con sus proveedores por 3.454 millones de pesos, mientras que a los bancos les debe 845 millones de pesos. Los proveedores con más pagos pendientes son Ingram Micro Chile (892 millones), Intcomex (826 millones) y G.T.C. Ribbon (269 millones).

La empresa explicó al juzgado que entre 2020 y 2021 creció con rapidez y llegó a vender más de 3.500 millones de pesos mensuales. Sin embargo, ese aumento de ventas subió sus costos fijos sin planificación y llevó a compras caras, como robotizar su bodega. A eso se sumaron pérdidas por cerca de 3.500 millones de pesos en negocios con empresas relacionadas y retiros de dinero de los dueños que superaron las ganancias reales.

Según dejó registrado en la contabilidad la administración anterior, estos gastos causaron una falta de liquidez constante al menos desde 2022. Desde ese año, la tienda se mantuvo abierta pidiendo líneas de crédito a los bancos, usando factoring y financiándose con el crédito de sus propios proveedores.

División de capital y cambio de dueño en SP Digital

La tienda nació el 15 de enero de 2007, cuando el empresario Leocan Marco Antonio Santander Vargas y sus hijos Francisco y Diego Santander Pinto crearon SP Digital Ltda. a través de Inversiones SP Corp SpA, con un capital inicial de 10 millones de pesos. Tiempo después, la familia dividió la empresa para formar Inversiones Pelluhue SpA, trámite inscrito el 1 de septiembre que bajó el capital de Comercializadora SP Digital SpA de 10 millones a 1 millón. Ese mismo mes, Inversiones San Vicente SpA pasó a ser la nueva dueña y la administración quedó en manos del ingeniero civil industrial Gonzalo Andrés Dubost Durana.

Robots de bodega y miles de productos irán a remate

Cuando el tribunal nombre a un liquidador, este deberá rematar los bienes de la tienda para pagar las deudas. Los equipos más caros son 24 robots de bodega avaluados en 432 millones en total (18 millones de pesos cada uno) y 618 estantes especiales para esas máquinas por 92,7 millones. A esto se suman 1.320 espacios de estanterías de carga por 39,6 millones, tres camionetas por 36 millones y un generador eléctrico de 66 KVA por 15 millones.

Además de la maquinaria y los vehículos, la empresa informó que le quedan en stock 8.734 productos tecnológicos avaluados en 248 millones, guardados entre su centro de distribución de Pudahuel y su tienda de calle Padre Mariano, en Providencia. Esa mercadería se divide en 2.885 componentes de computador por 86 millones, 1.013 artículos de gaming y streaming por 83 millones, 2.506 equipos de computación general por 36 millones y 1.148 productos de hogar y oficina por 17 millones.