Google e Intel cruzaron declaraciones en medios de comunicación por el funcionamiento de las aplicaciones Android en los nuevos Googlebook, justo cuando los primeros computadores con Googlebook OS comenzaron a venderse.

Google dijo que algunas apps y juegos podrían necesitar ajustes para funcionar de la mejor manera en los modelos con procesadores Intel, mientras que Intel se defendió y habló de la compatibilidad de sus chips y la tecnología utilizada para ejecutar estas aplicaciones.

Este intercambio de comentarios comenzó ayer con una declaración que Google entregó al medio Android Authority, luego de que les preguntaran por la compatibilidad de las aplicaciones Android en los distintos modelos. La empresa dijo que la gran mayoría funcionará correctamente, pero admitió que existe un grupo reducido de aplicaciones complejas que podría requerir trabajo adicional de sus desarrolladores en los computadores Intel.

Diferencias entre los Googlebooks con Intel y Qualcomm

El origen del problema está en las arquitecturas de los procesadores. Muchas aplicaciones Android fueron creadas pensando en ARM, mientras que tres de los cinco Googlebooks disponibles en el lanzamiento utilizan chips Intel basados en x86. Los otros dos modelos vienen con procesadores Snapdragon X Elite de Qualcomm.

Google contó a Android Authority que «un pequeño puñado» de aplicaciones complejas o juegos necesita ajustes de los desarrolladores para funcionar de la mejor manera en las plataformas Intel. Además, agregó que trabajan con desarrolladores, Intel y Qualcomm para mejorar el rendimiento y ampliar la compatibilidad.

Esta declaración llamó inmediatamente la atención porque Google había presentado previamente una imagen más amplia de la compatibilidad de su nuevo sistema. La compañía explicó en su momento que la Play Store mostraría una selección de aplicaciones optimizadas para Googlebook OS, aunque las que no estuvieran adaptadas igualmente podrían descargarse. Por otro lado, el ejecutivo Dieter Bohn habló en un video que los usuarios tendrían acceso a «toda la biblioteca de Play Store» en los Googlebooks.

Con la nueva precisión, Google dejó claro que acceder a una aplicación desde la Play Store no significa necesariamente que todas tendrán el mismo nivel de funcionamiento en los equipos con Intel.

Intel responde y defiende la experiencia con sus procesadores

La respuesta no demoró en llegar y se hizo hoy a través del medio Gizmodo. Estos le preguntaron a Intel por las declaraciones de Google y el fabricante destacó la utilización de Intel Bridge Technology, una tecnología de traducción que permite ejecutar aplicaciones Android sobre procesadores x86.

Intel contó que esta tecnología utiliza la misma base que su solución para ChromeOS, pero sin el costo adicional de un entorno de ejecución virtualizado. La compañía también apuntó a las optimizaciones realizadas en el propio sistema Android y a su experiencia con Linux y software de código abierto.

Con esos elementos, Intel dijo esperar que los usuarios tengan «una compatibilidad sólida con las aplicaciones» y un rendimiento rápido y responsivo.

Eso sí, la respuesta no habla que ninguna aplicación pueda tener problemas. Intel tampoco entregó una refutación específica a la advertencia de Google sobre aquellas aplicaciones que podrían necesitar ajustes. Su posición es que los computadores con sus procesadores disponen de una tecnología diseñada para resolver las diferencias entre las aplicaciones Android y la arquitectura x86.