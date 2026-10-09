¡Un respiro para el bolsillo! Eso es lo que Intel podría regalarlos a principios del próximo año al lanzar nuevos procesadores para el socket LGA 1700. Todo esto lo sabemos gracias a un anuncio de GIGABYTE que confirmó la compatibilidad de sus placas madre B760 y H610 con estos chips.

Esta medida permitirá actualizar equipos existentes sin cambiar la placa madre y mantener la memoria DDR4, una alternativa que cobra interés por la diferencia de precio frente a la DDR5.

El fabricante de placas madre anunció que sus modelos B760 y H610 recibirán soporte para los próximos procesadores mediante una actualización de BIOS. Intel, por su parte, todavía no confirma oficialmente el lanzamiento ni detalló las características de los nuevos chips. Aunque GIGABYTE ya nos habría hecho el favor.

Nuevos procesadores en 2027 para memorias DDR4

GIGABYTE dice que la compatibilidad abarcará toda su línea B760 y H610, tanto en las versiones diseñadas para DDR4 como en las que utilizan DDR5. Para instalar los futuros procesadores, los usuarios deberán actualizar la BIOS y reemplazar la CPU.

Eso sí, el comunicado no identifica los modelos que llegarán al mercado. Todo apunta a posibles actualizaciones de las familias Alder Lake y Raptor Lake, asociadas a las generaciones Core 12, 13 y 14, pero esa información todavía no está confirmada por Intel.

Recordemos que el socket LGA 1700 debutó en 2021 y admite procesadores compatibles con DDR4 o DDR5, según la placa madre. Esto permitiría renovar equipos sin comprar una nueva placa ni sustituir la memoria, siempre que los componentes existentes sean compatibles con el procesador elegido.

La diferencia de precio entre DDR4 y DDR5 favorece a los equipos antiguos

Uno de los principales argumentos a favor de mantener esta plataforma es el costo de la memoria. Según las cifras recogidas en las publicaciones, un kit de 32 GB DDR4-3600 cuesta alrededor de $210 USD, mientras que uno de 32 GB DDR5-6000 alcanza los $480 USD.

Intel no confirmó que el encarecimiento de la RAM explique el posible lanzamiento. Sin embargo, en agosto, Robert Hallock, vicepresidente y responsable del negocio de entusiastas de la compañía, señaló que los procesadores Raptor Lake seguirían disponibles durante los próximos años y destacó el interés que todavía existe por DDR4.

«LGA 1700 sigue siendo un buen socket. Mucha gente sigue interesada en DDR4, así que seguiremos ofreciéndola», afirmó Hallock, según las declaraciones recogidas en las publicaciones.