Hace unos meses, distintos medios de comunicación estadounidenses, daban por muerto al concepto de Copilot+ PC, principalmente porque Microsoft no estaba acuñando el concepto en sus presentaciones. Ahora fue la propia compañía que confirmó que seguirá apostando por los Copilot+ PC e incluso vimos como en el evento del miércoles pasado se anunciaron nuevas funciones IA para Windows 11.

Estas nuevas herramientas que permitirán a Copilot consultar archivos, ejecutar tareas y procesar información directamente en el computador, llegan de la mano con Hybrid Intelligence, un sistema que combinará modelos locales con servicios en la nube, pero que estará reservado a los equipos de esta categoría.

En el ya mencionado evento de Windows y Surface del 7 de octubre, Pavan Davuluri, responsable de Windows, dijo que se comercializan decenas de millones de Copilot+ PC al año y que más del 40 % de los computadores portátiles fabricados para empresas pertenece a esta categoría.

Copilot+ PC no estaba muerto, andaba de parranda

Ahora, el nuevo Hybrid Intelligence sumará tres capacidades a Copilot. La primera permitirá consultar archivos y actividad reciente del usuario para responder con información de su propio computador. La segunda le dará la posibilidad de realizar acciones, como mover documentos, cambiar configuraciones y utilizar aplicaciones, siempre con autorización del usuario.

La tercera permitirá ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el equipo. Copilot podrá combinar ese procesamiento con los servicios en la nube según las necesidades de cada tarea, con el objetivo de reducir las solicitudes enviadas a los servidores de Microsoft.

Durante la presentación, Jacob Andreou, vicepresidente ejecutivo de Copilot, mostró una demostración grabada en la que el asistente encontró documentos tributarios en las carpetas Descargas y Documentos, los organizó y renombró, los comprimió en un archivo y preparó un correo para enviárselos al contador del usuario.

La compañía cree comenzar a distribuirlas en la aplicación de Copilot durante los próximos meses. Su disponibilidad variará según el dispositivo, el mercado y la plataforma de hardware, por lo que no todos los Copilot+ PC tendrán necesariamente las mismas capacidades.

Microsoft presentó esta categoría en mayo de 2024 con un requisito específico: una unidad de procesamiento neuronal (NPU) capaz de alcanzar al menos 40 TOPS. Estos procesadores se utilizan en funciones de Windows como la búsqueda semántica, las traducciones de subtítulos en directo, Windows Studio Effects y el polémico Recall.

Microsoft mantiene la marca pese a las dudas sobre los Copilot+ PC

Durante este año, Microsoft dejó de utilizar la denominación Copilot+ PC en varios anuncios de equipos Surface. El Surface Laptop Ultra, presentado en junio, fue uno de ellos. La omisión llamó la atención porque algunos modelos recientes cumplen los requisitos técnicos de la categoría, aunque la compañía no los comercializa bajo esa marca.

La decisión de reservar Hybrid Intelligence para los Copilot+ PC también deja fuera a otros computadores que pueden ejecutar modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, chatbots como ChatGPT, Claude y LM Studio ofrecen funciones de acceso a archivos o ejecución de modelos locales sin exigir que el equipo pertenezca a esa categoría.

El hardware disponible es otro punto de discusión. Microsoft ha destacado la posibilidad de ejecutar modelos de IA mediante procesadores y tarjetas gráficas, pero las nuevas funciones de Hybrid Intelligence estarán vinculadas a los Copilot+ PC. Por tanto, tener un computador potente no garantiza el acceso a estas herramientas si no cumple los requisitos que establece la compañía.