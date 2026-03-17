¿Estamos frente a un nuevo fracaso o un simple experimento para demostrar que podían hacerlo? De igual forma, y por el motivo que sea, Samsung decidió poner fin a la venta del Galaxy Z TriFold apenas tres meses después de su lanzamiento, evidenciando el carácter limitado con el que fue creado.

La compañía confirmó que venderá únicamente el inventario disponible antes de retirar su plegable triple del mercado. Y si bien su precio era de $2.899 dólares, es probable que las últimas unidades tengan un incremento en reventa después de salir a la luz esta información en Corea del Sur y tener una oficialización por parte de la propia Samsung.

Recordemos que el teléfono debutó a finales de enero en Estados Unidos y antes en Corea del Sur y se distribuyó en cantidades reducidas y registró múltiples quiebres de stock. Sin embargo, la decisión de interrumpir su venta no es necesariamente por un bajo desempeño, sino a una estrategia definida desde su desarrollo.

Adiós, Galaxy Z TriFold

De acuerdo con información de Bloomberg, Samsung concluyó la producción del dispositivo optando por liquidar las unidades restantes y que en Estados Unidos ya estarían agotadas, al menos en la web del fabricante, tal como pudimos corroborar esta mañana.

Por otro lado, medios surcoreanos señalaron que Samsung utilizó el dispositivo como una prueba comercial de la tecnología de triple plegado, más que como un producto orientado a generar ingresos. El objetivo principal fue llevar este formato al mercado en una escala real, aunque acotada.

El alto costo de producción también influyó en la decisión. El desarrollo del equipo coincidió con un contexto de aumento en los precios de componentes, lo que redujo los márgenes de rentabilidad. Según los reportes, el dispositivo no generó beneficios relevantes.

A pesar de su corta vida comercial, la compañía consideró la experiencia como positiva desde el punto de vista tecnológico. No obstante, no existe una decisión confirmada sobre una segunda generación del Galaxy Z TriFold, aunque ejecutivos de Samsung indicaron previamente que el futuro del formato aún estaba en evaluación.