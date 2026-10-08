Playground Games confirmó que Forza Horizon 6 llegará a la PlayStation 5 el 26 de enero de 2027, varios meses después de la ventana de lanzamiento prevista inicialmente para este año. El juego ya se puede reservar en la PlayStation Store y quienes compren la edición Premium podrán jugar desde el 21 de enero, cinco días antes del estreno oficial.

La versión para PS5 también vendrá con juego cruzado y guardado compartido con Xbox y Steam. Además, todas las reservas incluirán un Ferrari J50 con mejoras especiales, que los jugadores recibirán después de completar el prólogo.

Ediciones y expansión de Forza Horizon 6 en PS5

La desarrolladora del título ofrecerá tres ediciones en PS5: Standard, Deluxe y Premium. Las dos primeras estarán disponibles el 26 de enero de 2027, mientras que la Premium permitirá acceder al juego desde el día 21.

La edición Standard trae el juego completo. La Deluxe añade el Welcome Pack y el Car Pass, mientras que la Premium incorpora también la membresía VIP, los paquetes de vehículos Time Attack e Italian Passion y las dos expansiones previstas.

La primera expansión se lanzará el 21 de enero de 2027, tanto en PS5 como en Xbox y PC. Estará incluida sin costo adicional en la edición Premium, la Premium Upgrade y el paquete Expansions Bundle. También podrá comprarse por separado. La segunda expansión llegará más adelante, aunque el estudio no confirmó su fecha.

Quienes ya tengan Forza Horizon 6 podrán comprar la Premium Upgrade para obtener los contenidos adicionales de esa edición. Esta mejora requiere una copia del juego y está disponible para quienes tengan las versiones Standard o Deluxe.

El lanzamiento en PS5 va a coincidir con una actualización gratuita para todas las plataformas. Playground Games confirmó que estará disponible junto con la consola de Sony y la primera expansión, pero todavía no dice qué novedades tendrá.

Cabe destacar que la versión de PlayStation 5 permitirá jugar en línea con usuarios de Xbox y Steam. También será compatible con el guardado compartido entre plataformas, por lo que los jugadores podrán mantener su progreso al cambiar de sistema.