Una acción que afectará a más de uno es la que Spotify comenzó a exigir recientemente a los integrantes de un plan familiar. Ahora se les pide que escaneen un código QR de forma presencial para demostrar que viven en la misma casa. Quienes no completen este paso en un plazo de siete días pierden el acceso a su cuenta compartida y quedan bloqueados durante un año para unirse a otro grupo similar.

Para hacer esta validación, el administrador de la suscripción debe generar el código desde su app móvil y los demás miembros tienen que leerlo directamente con las cámaras de sus teléfonos. El código cambia a los pocos segundos, lo que impide mandar capturas de pantalla a familiares o amigos que viven en otros domicilios.

La postura de Spotify

Esta polémica medida busca frenar a quienes dividen el costo del servicio sin compartir el mismo hogar. Cuando el sistema expulsa a un usuario por no confirmar su dirección, lo devuelve a la versión gratuita con publicidad. Además a esto se suma el castigo de 12 meses para entrar a otros planes familiares o para dos personas (Duo), obligando a contratar la cuenta individual.

El co-CEO de la compañía, Alex Norström, dijo que esta exigencia no es un ataque a los usuarios, sino una mejora de rutina en sus controles. Él reconoció que las personas siempre encuentran formas de saltarse las normas del plan, que ya tiene más de una década, por lo que la empresa ajusta constantemente sus métodos de verificación.

El truco de las videollamadas

La regla afecta de manera directa, por ejemplo, a estudiantes que se mudan fuera de sus casas o a personas que pagan y gestionan las cuentas de sus padres mayores a distancia. Aunque Spotify asegura que no rastrea la ubicación por GPS y solo cruza los datos de las direcciones, el requisito de estar en el mismo lugar físico para validar el perfil complicó a estos grupos.

Frente a este nuevo control, distintos usuarios descubrieron una forma de engañar al sistema. Utilizando videollamadas con varios dispositivos a la vez, lograron escanear el código de manera remota justo antes de que la imagen se actualice en la pantalla del administrador.