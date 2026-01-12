Apple y Google confirmaron una colaboración plurianual mediante la cual la próxima generación de los Apple Foundation Models se basará en los modelos Gemini y en la infraestructura en la nube de Google. Este acuerdo permitirá que una versión más personalizada de Siri funcione con la tecnología de inteligencia artificial de Google a lo largo de 2026, integrándose en las nuevas funciones de Apple Intelligence.

Según el comunicado conjunto, Apple evaluó distintas opciones antes de decidir que la tecnología de Google ofrecía la base más sólida para sus modelos de inteligencia artificial. La alianza quiere optimizar la capacidad de los dispositivos Apple para comprender el contexto del usuario y ejecutar acciones automatizadas manteniendo, según la compañía, sus estándares de privacidad mediante el sistema Private Cloud Compute.

Un acuerdo estratégico y la evolución de Siri

El uso de los modelos Gemini permitirá a Apple desarrollar versiones avanzadas de sus herramientas de IA generativa, entre ellas el asistente de voz. El nuevo Siri incorporará una comprensión más profunda del lenguaje natural y la posibilidad de realizar tareas en nombre del usuario, aprovechando los recursos de cómputo y análisis de la nube de Google.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026

El acuerdo fue inicialmente reportado por medios estadounidenses y después confirmado por ambas empresas. De acuerdo con las publicaciones, Apple planea lanzar la versión mejorada de Siri a lo largo de este año, tras haber pospuesto su implementación en marzo de 2025. Recordemos que Apple Intelligence fue presentado por primera vez durante la conferencia WWDC 2024.

¿Habrá otras alianzas de IA?

En paralelo a la cooperación con Google, Apple reorganizó su equipo de inteligencia artificial, con la salida de John Giannandrea y la incorporación de Mike Rockwell, responsable de Vision Pro. Además, la empresa exploró colaboraciones con OpenAI, Anthropic y Perplexity para ampliar la integración de modelos de lenguaje en su ecosistema.

Los informes también indican que Apple evaluó crear una versión personalizada de Gemini para ejecutar en sus propios servidores de nube privada, una iniciativa que implicaría un pago estimado de 1.000 millones de dólares anuales a Google. Con esta integración, la compañía busca fortalecer su oferta de servicios de IA mientras mantiene el procesamiento principal en sus dispositivos, con especial atención a la privacidad del usuario.