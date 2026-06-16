Lenovo presentó a la «Tab Plus Gen 2», una nueva versión de su tableta pensada para el consumo multimedia que viene con un sistema de nueve parlantes JBL, una pantalla de 12,1 pulgadas con Dolby Vision y nuevas funciones de inteligencia artificial.

En este nuevo modelo, la compañía mejoró algunas de las capacidades que distinguían al modelo original. La nueva generación mantiene el soporte en la parte trasera, pero ahora puede girar en 360 grados y permite utilizar la tableta en distintas posiciones. Además, incorpora un modo de espera que la convierte en un marco digital para fotos y conserva la posibilidad de funcionar como parlante Bluetooth independiente.

Parlantes: el gran diferenciador de la Tab Plus Gen 2

El cambio más visible frente a la primera generación está en el sistema de sonido. Lenovo aumentó de ocho a nueve parlantes JBL integrados, una configuración ajustada con Dolby Atmos y complementada por perfiles de audio específicos para películas, música y uso general.

El dispositivo puede utilizarse también como parlante Bluetooth autónomo, permitiendo reproducir y controlar música o podcasts desde un teléfono sin necesidad de usar la tablet como pantalla principal.

Lenovo Tab Plus Gen 2.

Y ojo, la pantalla también recibió una actualización. Tab Plus Gen 2 incorpora un panel LCD de 12,1 pulgadas con resolución 2.560 x 1.600 píxeles, compatible con Dolby Vision y HDR10. Lenovo dijo que alcanza hasta 800 nits de brillo en modo de alta luminosidad, una mejora pensada para facilitar su uso en exteriores.

Más batería, Android 16 y funciones con IA

Utilizando un procesador MediaTek Dimensity 7400, este equipo estará disponible en configuraciones que parten con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, con versiones que alcanzan 12 GB de memoria y 256 GB de capacidad interna. También permite el uso de tarjetas microSD de hasta 2 TB.

Lenovo asegura que la Tab Plus Gen 2 llegará con Android 16 y recibirá dos actualizaciones principales del sistema operativo, hasta Android 18, además de cuatro años de parches de seguridad.

Entre las funciones de inteligencia artificial incluidas se encuentran herramientas de transcripción en tiempo real con traducción, Lenovo Smart Reader para facilitar la lectura de contenidos y AI Notes para la toma de apuntes y organización de información. La función de transcripción admite más de 40 idiomas, aunque el uso gratuito está limitado a dos horas diarias, según la documentación del producto.

Integra una batería de 10.200 mAh con una autonomía estimada de hasta 15 horas de reproducción de video en YouTube y soporte para carga rápida de 45 W. También es compatible con accesorios opcionales como el Lenovo Tab Pen Plus y un teclado inalámbrico.

Tab Plus Gen 2 estará disponible próximamente a nivel global con un precio inicial de $399,99 USD, aunque por ahora Lenovo no confirmó una fecha específica de lanzamiento.