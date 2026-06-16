Microsoft presentó una nueva generación de portátiles «Surface» con procesadores Snapdragon X2, encabezada por la Surface Pro de 13 pulgadas y las Surface Laptop de 13,8 y 15 pulgadas. Estos equipos ya están disponibles y llegan con mejoras en rendimiento gráfico, nuevas funciones hápticas y opciones de color adicionales, aunque también con precios más altos que las generaciones anteriores.

Según informó Microsoft, los nuevos modelos vienen con procesadores Qualcomm Snapdragon X2 Plus y X2 Elite, mantienen el enfoque de la compañía en Windows sobre arquitectura Arm y ofrecen mayor autonomía.

Surface Pro y Laptop apuestan por Snapdragon

La nueva Surface Pro ofrece hasta un 53 % más de rendimiento gráfico que la generación anterior, mientras que la Surface Laptop alcanza una mejora de hasta un 58 %. La compañía también dijo que la Surface Pro tiene una autonomía de hasta 15,5 horas de reproducción local de video, y hasta 20 horas en la Surface Laptop de 13,8 pulgadas y hasta 19 horas en el modelo de 15 pulgadas.

En términos de diseño, los cambios son moderados. La Surface Pro mantiene la posibilidad de elegir una pantalla OLED opcional, mientras que las Surface Laptop continúan utilizando paneles LCD. El modelo de 15 pulgadas sí incorpora una pantalla más definida, con una densidad de 262 píxeles por pulgada frente a los 201 ppi de la generación anterior.

Los nuevos equipos traen los colores Dune y Jade en determinadas configuraciones. Surface Pro suma el tono Dune y un teclado Flex Keyboard a tono, mientras que la Surface Laptop de 13,8 pulgadas añade la variante Jade junto a las opciones tradicionales.

Otra de las novedades destacadas es la incorporación de retroalimentación háptica integrada en el touchpad de la Surface Laptop y en el Slim Pen de la Surface Pro. Microsoft explicó que estas vibraciones sutiles buscan entregar confirmación táctil en acciones como ajustar ventanas en pantalla, desplazarse por una línea de tiempo de video o interactuar con aplicaciones compatibles. Además, esta capacidad está disponible para otros fabricantes que desarrollen equipos compatibles con Windows.

Más memoria, nuevas funciones y precios más altos

Estas nuevas laptops, para bien o para mal, mantienen los requisitos de la plataforma Copilot+ PC, incluyendo configuraciones con al menos 16 GB de memoria RAM y unidades de almacenamiento SSD. Algunas variantes alcanzan hasta 64 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento.

La compañía también destacó funciones relacionadas con inteligencia artificial ejecutadas localmente mediante la unidad de procesamiento neuronal integrada en los Snapdragon X2. Los notebooks están diseñados para combinar tareas procesadas directamente en el equipo con cargas de trabajo ejecutadas en la nube.

En materia de sostenibilidad, Surface Pro de 13 pulgadas y las Surface Laptop de 13,8 y 15 pulgadas utilizan aluminio reciclado en sus carcasas y cuentan con certificación Energy Star. Junto con ello, presentó una nueva herramienta de reparación que permite realizar diagnósticos y acceder a procedimientos guiados para componentes compatibles.

Lamentablemente, y como era de esperarse, el lanzamiento llegó acompañado de un aumento de precios respecto de generaciones anteriores. La Surface Pro de entrada cuesta $1.499 USD y no incluye teclado de serie, mientras que la Surface Laptop comienza en $1.599 USD. Versiones para empresas de este equipo estarán disponibles desde el 14 de julio.