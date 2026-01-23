¿Se acuerdan de John Ternus? Sí, el tipo de la foto (presentando al iPhone Air) que aparece en algunos keynotes de Apple, y que actualmente es vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple. Él sería el candidato escogido internamente para suceder a Tim Cook al frente de la compañía. Y como parte de esa transición, y de acuerdo con información de Bloomberg, Cook le transfirió la supervisión de los equipos de diseño a finales de 2025, ampliando su papel en la toma de decisiones estratégicas.

Esta acción refuerza la idea de un proceso de sucesión iniciado por Apple mientras Cook, de 65 años, continúa al frente sin anunciar su retiro. Ternus, que se incorporó a la empresa en 2001, ya dirigía la ingeniería de hardware y ahora suma una de las divisiones más influyentes del grupo, históricamente liderada por figuras como Jony Ive y Jeff Williams.

Cómo John Ternus gana influencia en la estructura directiva

De acuerdo a lo mencionado por el medio estadounidese, Ternus fue designado «patrocinador ejecutivo» del diseño de Apple, lo que lo convierte en el enlace entre los equipos creativos y la alta dirección. El ejecutivo participa en las reuniones donde se definen las líneas de producto junto a Craig Federighi y Greg Joswiak, responsables de software y marketing, respectivamente.

La reorganización coincide con una serie de cambios en el liderazgo: Williams se jubiló a fines de 2025, y varios directivos de alto rango también dejaron la empresa, entre ellos Alan Dye, jefe de diseño de interfaz, quien se incorporó a Meta. En base a esta situación, Cook decidió entregar a Ternus una función más amplia, con el propósito de exponerlo a todas las áreas clave de la compañía.

Con 50 años, Ternus es el miembro más joven del equipo ejecutivo y uno de los pocos con experiencia directa en las cadenas de suministro y en la ingeniería de producto. Su perfil técnico y su enfoque operativo lo acercan al estilo de Cook, en contraste con la etapa más experimental asociada a Jobs. Dentro de Apple, su nuevo rol en el diseño es interpretado como un paso concreto en el camino hacia la dirección ejecutiva.

Aunque algunos empleados señalan que su bajo perfil público y limitada experiencia geopolítica podrían ser cuestiones a perfeccionar en el futuro, pero su participación creciente en decisiones clave lo sitúa en el centro del proceso de reemplazo que Cook ya habría puesto en marcha hace un rato.