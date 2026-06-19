Ayer te contamos que Tim Cook reconoció que Apple tendrá que subir los precios de algunos de sus productos, y por lo mismo ya hay estimaciones sobre cuánto podría encarecerse la próxima generación de su teléfono. Y aunque la compañía todavía no anuncia oficialmente los valores del futuro iPhone 18, algunas consultoras tecnológicas ya calcularon el posible efecto del aumento en los costos de memoria y almacenamiento.

La proyección más agresiva proviene de TechInsights. Según los cálculos citados por The Wall Street Journal, llevar completamente el incremento de costos al usuario final podría añadir cerca de $270 USD al precio del próximo iPhone Pro, una cifra que lo acercaría a los $1.400 USD en Estados Unidos.

Dos escenarios para el futuro iPhone 18

La estimación aparece justo en medio de la creciente escasez de memoria DRAM y almacenamiento NAND, componentes que se han encarecido debido a la fuerte demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

Actualmente, Apple vende el iPhone 17 desde $799 USD en Estados Unidos, mientras que el iPhone 17 Pro parte en $1.099 USD y el iPhone 17 Pro Max en $1.199 USD. Si se aplicara un aumento equivalente al escenario calculado por TechInsights, el futuro modelo Pro podría superar los $1.350 USD.

Sin embargo, existe una proyección más moderada. La consultora Omdia espera que el precio promedio de venta de todos los smartphones aumente alrededor de un 20 % durante este 2026 y estima que los nuevos teléfonos de Apple podrían costar hasta $150 USD más que la generación anterior, impulsados tanto por el encarecimiento de componentes como por la incorporación de nuevas funciones de inteligencia artificial.

Bajo ese escenario, un eventual sucesor del iPhone 17 Pro podría situarse cerca de los $1.250 USD, aunque (nuevamente) Apple todavía no ha confirmado precios ni características para la familia iPhone 18. Solo nos estamos basando en las estimaciones que estas dos consultoras ya han hecho.