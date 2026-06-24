Xiaomi presentó oficialmente su primer NAS (Network Attached Storage) para usuarios finales y confirmó que llegará al mercado chino a través de una campaña de crowdfunding. El dispositivo, bautizado como Xiaomi Smart Storage, estará disponible en tres configuraciones de almacenamiento y partirá con un precio promocional de 2.299 yuanes ($339 USD) para la versión de 4 TB.

La compañía llevaba cerca de un año apareciendo en rumores relacionados con una posible entrada al segmento de almacenamiento en red. Ahora, el anuncio confirma su arribo en esta categoría con un equipo orientado tanto a usuarios domésticos como a pequeñas oficinas que buscan una solución propia para almacenamiento y copias de seguridad.

Un NAS de doble bahía con hasta 16 TB

Según Xiaomi en China, el nuevo NAS estará disponible en una configuración básica de 4 TB (2 TB x 2) por los ya mencionados 2.299 yuanes inicialmente durante el crowdfunding. Después, su precio de venta sugerido será de 3.499 yuanes ($515 USD).

La versión intermedia soportará 8 TB (4 TB x 2) por 2.899 yuanes en promoción, mientras que su precio de venta final será de 4.499 yuanes. Finalmente, la variante superior podrá tener un máximo de 16 TB (8 TB x 2) y tendrá un precio promocional de 4.699 yuanes y posteriormente 6.999 yuanes ($1.030 USD).

Diseño compacto y especificaciones aún pendientes

Viendo las primeras imágenes publicadas por la empresa del producto, muestran un equipo de líneas simples y un formato relativamente compacto. Sin embargo, Xiaomi todavía no ha revelado información detallada sobre el hardware interno, las opciones de conectividad ni las funciones de software que acompañarán al sistema.

Algunas filtraciones antes del anuncio decían que el sistema operativo del NAS podría ser compatible con teléfonos Android e iOS y ofrecer soporte para Windows, Linux y macOS. También se habló de la posibilidad de utilizar unidades SATA de 3,5 y 2,5 pulgadas, aunque la empresa no confirmó oficialmente esas características en su presentación.

La campaña de crowdfunding se hará entre el 1 y el 8 de julio en China, y Xiaomi dijo que dará a conocer más detalles sobre el producto antes de su inicio. Por ahora, tampoco confirmó planes para una posible venta internacional.