Ok, esto es un poco atípico, sobre todo para un periférico de este tipo. Porque Razer lanzó una edición conmemorativa del mouse Boomslang para celebrar los 20 años de su regreso al mercado, con un precio de $1.337 dólares y una producción limitada a 1.337 unidades a nivel mundial. El ratón, dirigido (supuestamente) a coleccionistas, retoma el nombre del primer mouse para juegos de la marca y combina un diseño inspirado en el modelo original de 1999 con tecnologías actuales de alto rendimiento, lo que lo convierte en uno de los dispositivos más caros anunciados por la compañía.

Razer Boomslang 20th Anniversary Edition se presentó oficialmente en diciembre de 2025 y la noticia, hoy, es porque Razer confirmó finalmente su precio y disponibilidad (algo que no hizo antes). El producto se venderá exclusivamente a través de los canales oficiales de la marca y en tiendas seleccionadas, con un esquema de preventa programado para febrero de 2026.

El Boomslang original de 1999 destacó por ofrecer especificaciones técnicas avanzadas para su época, como un sensor mecánico de 2.000 DPI, cuando el mercado aún no estaba enfocado en el juego competitivo. Con esta reedición, la compañía retomó ese legado bajo un enfoque conmemorativo.

Características de este mouse conmemorativo

El nuevo Boomslang tiene un sensor óptico Razer Focus Pro de hasta 45.000 DPI, junto con interruptores ópticos de cuarta generación y una tasa de sondeo inalámbrica de 8.000 Hz. El diseño es ambidiestro y mantiene la silueta característica del Boomslang original, ahora con botones principales recubiertos en cuero PU y un cuerpo translúcido con iluminación RGB Chroma de múltiples zonas.

Además del periférico, la edición incluye una base de carga inalámbrica Mouse Dock Pro, un estuche de exhibición con iluminación LED que muestra los componentes internos y un marco de presentación pensado para su exposición. Razer también agregó un juego alternativo de deslizadores de vidrio.

Y si te preguntabas, ¿por qué son 1.337 unidades? Esto se decidió como referencia cultural al término «leet», asociado históricamente al entorno del PC gaming o hacker.