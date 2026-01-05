Durante la feria CES 2026 en Las Vegas, HP anunció la integración completa de sus marcas Omen y HyperX en una sola identidad dedicada al sector del videojuego. Desde ahora, todos los equipos, periféricos y monitores de la compañía se comercializarán bajo el nombre «HyperX», con el propósito de unificar su oferta para jugadores y fortalecer el reconocimiento global de la marca.

La decisión es una estrategia de simplificación de portafolio que busca ofrecer un ecosistema coherente de hardware y software. Con esta medida, HP elimina la división entre sus líneas de portátiles Omen y los accesorios HyperX, creando una familia única que abarcará computadores, monitores, audífonos, teclados, micrófonos y controles. Además, la compañía presentó los primeros productos de esta nueva etapa durante su exhibición en Las Vegas.

Nuevos equipos HyperX Omen

El principal lanzamiento fue el HyperX Omen Max 16, un portátil que alcanza hasta 300 W de potencia total del sistema y puede configurarse con procesadores Intel Core Ultra 200HX o AMD Ryzen AI 9 HX 475, junto a una GPU Nvidia GeForce RTX 5090 Laptop. Incluye un sistema de refrigeración Omen Tempest Cooling Pro con tres ventiladores y limpieza automática, un teclado con tasa de sondeo de 1.000 Hz y una pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución 2.5 K y frecuencia de 240 Hz.

La gama se completa con los modelosOmen 15 y Omen 16, que mantienen pantallas en formato 16:10, compatibilidad con Wi-Fi 7, y configuraciones que alcanzan hasta una RTX 5070 Laptop GPU. El Omen 15 sustituye a la serie Victus y ofrece mayor capacidad de ampliación de memoria y almacenamiento.

En paralelo, HP presentó el monitor HyperX Omen OLED 34, con panel QD-OLED de 34 pulgadas, resolución ultrapanorámica 21:9 y frecuencia de 360 Hz, junto al control HyperX Clutch Tachi, su primer periférico con licencia oficial para Xbox. Ambos llegarán al mercado durante este mismo año, pero sin precios confirmados.