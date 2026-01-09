Razer presentó la nueva versión de AVA, su asistente virtual con inteligencia artificial que ahora adopta forma de holograma animado. El dispositivo, que se conecta al computador mediante USB-C, incorpora cámara, micrófonos y altavoz integrados para permitir una interacción directa con el usuario. La compañía, en su presentación en la feria CES 2026, definió el proyecto como un paso hacia asistentes más personalizados y visuales dentro del entorno de escritorio.

El sistema se basa en un holograma de 5,5 pulgadas proyectado dentro de un cilindro compacto. El usuario puede elegir entre distintos avatares digitales, como Kira y Zane, además de figuras inspiradas en personajes reales como Faker, jugador profesional de League of Legends. Cada modelo presenta movimientos naturales, seguimiento ocular y sincronización labial para mantener una interacción fluida.

El dispositivo combina hardware y software en una sola unidad. Incluye micrófonos de campo lejano, un altavoz de rango completo orientado hacia abajo y una cámara HD con sensor de luz ambiental. Estos componentes permiten que AVA observe el entorno, reaccione a las expresiones faciales del usuario y reconozca elementos visibles en pantalla. Según Razer, el sistema funcionará inicialmente con el modelo Grok de xAI, aunque mantendrá compatibilidad futura con otras plataformas de lenguaje como Gemini o ChatGPT.

AVA más allá del juego

Esta actualización de AVA también amplía el concepto de asistente de juego hacia un acompañante digital multifunción. Además de ofrecer estrategias en títulos como Battlefield 6, puede organizar tareas diarias, sugerir combinaciones de ropa o gestionar horarios. Su modo PC Vision le permite analizar lo que el usuario tiene en pantalla para brindar recomendaciones en tiempo real.

Razer señaló que planea incorporar controles físicos de privacidad, como un obturador de cámara y opciones para silenciar los micrófonos. También anticipó la posibilidad de que los usuarios creen sus propios avatares personalizados a partir de modelos existentes o referencias visuales. Las reservas ya están disponibles con un depósito de $20 dólares, y la compañía prevé iniciar los envíos comerciales en la segunda mitad de 2026.