Hoy dos nuevos modelos de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta han sido presentados por Meta. Ambos diseñados para usuarios con lentes graduados, con mayor compatibilidad óptica y opciones de personalización. Los anteojos, que parten desde $499 dólares, ya están disponibles en preventa y llegarán a tiendas físicas en Estados Unidos y otros mercados a partir del 14 de abril.

Los nuevos modelos, denominados Blayzer Optics y Scriber Optics, son parte de la segunda generación de gafas inteligentes de la marca y buscan adaptarse a quienes utilizan corrección visual durante todo el día. Ambos diseños admiten casi cualquier tipo de prescripción, incluidas lentes progresivas, y presentan estructuras más delgadas en comparación con modelos anteriores.

Ray-Ban Meta con lentes ópticos

El modelo Blayzer adopta un formato rectangular disponible en dos tamaños, mientras que Scriber opta por una montura más redondeada. Los dos incorporan elementos ajustables como almohadillas nasales intercambiables, bisagras de extensión flexible y patillas regulables por ópticos para mejorar el ajuste según la fisonomía del usuario.

Las gafas mantienen un peso cercano a los modelos previos, alrededor de 49 gramos en tamaño estándar, y mantienen el mismo hardware: cámara de 12 megapíxeles, parlantes integrados, autonomía de hasta 8 horas y funciones basadas en Meta AI. A diferencia de otras variantes con pantalla, estos modelos no incluyen pantalla integrada.

Próximas funciones de Meta AI en los anteojos

Junto con el lanzamiento, la compañía anunció nuevas herramientas de software. Entre ellas figura el registro de nutrición manos libres, que permite capturar comidas usando la voz o a través de fotografías para generar un seguimiento automático con datos alimenticios.

También se suman funciones de resumen de mensajes en WhatsApp y recuperación de información en conversaciones, disponibles dentro del programa de acceso anticipado. Estas interacciones, según Meta, se procesan en el dispositivo con cifrado de extremo a extremo.

Meta confirmó que los nuevos modelos estarán disponibles inicialmente en Estados Unidos a través de su web y cadenas ópticas asociadas, con expansión a solo algunos países en las semanas siguientes.

¿Será buen momento para nuevos modelos?

El lanzamiento ocurre semanas después de una demanda en Estados Unidos contra Meta y Luxottica por presunta publicidad engañosa vinculada a la privacidad de las gafas Ray-Ban Meta. Recordemos que este caso se originó tras una investigación de los diarios suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten, que reportaron de grabaciones hechas por contratistas externos como parte del entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

La acción judicial dice que algunos usuarios desconocían que ese contenido podía ser analizado por terceros, mientras que Meta indicó que utiliza estos procesos cuando el material se comparte con sus servicios y que aplica medidas para limitar la exposición de datos personales.