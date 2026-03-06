¡Alta acción judicial se está comiendo Mark Zuckerberg! Esto es porque Meta ha sido demandada en Estados Unidos por presunta publicidad engañosa y posibles vulneraciones de privacidad relacionadas con sus gafas inteligentes con inteligencia artificial. La acusación se presentó en un tribunal federal de San Francisco después de que una investigación periodística revelara que contratistas en Kenia revisaron grabaciones captadas por estos dispositivos, algunas con contenido íntimo de los usuarios.

La demanda sostiene que la empresa promocionó sus gafas con mensajes que destacaban controles de privacidad y protección de datos, lo que llevó a consumidores a creer que las grabaciones no serían vistas por terceros. Los reclamantes, residentes de California y Nueva Jersey, afirmaron que compraron el dispositivo confiando en esas afirmaciones y que no lo habrían adquirido si hubieran conocido el uso de revisores humanos en el proceso de entrenamiento de la inteligencia artificial.

Revisores humanos en Meta

El caso surgió tras una investigación publicada por los diarios suecos Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten, que entrevistaron a trabajadores de una empresa subcontratada en Nairobi. Según esos testimonios, los empleados analizaban videos captados por las gafas Ray-Ban Meta como parte del proceso de etiquetado de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial.

Los trabajadores indicaron que en el material revisado aparecían escenas privadas, como personas usando el baño, desnudos, encuentros sexuales o detalles personales visibles en cámara. También señalaron que algunas grabaciones mostraban tarjetas bancarias u otros datos identificables.

La revisión humana forma parte del llamado data labeling, un proceso en el que personas clasifican o describen imágenes y videos para que los sistemas de IA aprendan a reconocer elementos y responder a preguntas sobre lo que captan las cámaras del dispositivo.

Algunos revisores afirmaron que el sistema destinado a difuminar rostros y datos personales no siempre funcionaba correctamente. Como resultado, aseguraron haber visto rostros o información identificable en el material analizado.

Demanda por privacidad y publicidad engañosa

Presentada por el despacho Clarkson Law Firm, la acusación judicial acusa a Meta y a Luxottica of America, socio de fabricación de las gafas, de infringir leyes de protección al consumidor y realizar afirmaciones engañosas sobre privacidad. El documento sostiene que el dispositivo se publicitó con frases como «diseñado para la privacidad» y «controlado por ti», sin advertir que parte de las grabaciones podría ser revisada por contratistas externos.

Según la demanda, los datos captados por las gafas se integran en un sistema de procesamiento utilizado para mejorar el funcionamiento de la IA, y los usuarios no tienen una opción clara para excluir sus interacciones de ese flujo de revisión.

Un portavoz de Meta confirmó que, cuando los usuarios comparten contenido con Meta AI, la empresa puede utilizar contratistas para revisar datos con el objetivo de mejorar la experiencia del producto. La compañía señaló que aplica filtros para reducir la exposición de información identificable y sostuvo que el contenido permanece en el dispositivo del usuario a menos que se comparta con sus servicios.