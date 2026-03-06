El National Videogame Museum (NVM), ubicado en Frisco, Texas, adquirió el prototipo más antiguo conocido de la Nintendo PlayStation, un sistema experimental desarrollado durante la breve colaboración entre Nintendo y Sony a comienzos de la década de 1990. El dispositivo, identificado como Sony MSF-1, corresponde al sistema de desarrollo original para el proyecto de un accesorio con CD-ROM para la Super Nintendo, un hardware que nunca llegó a lanzarse comercialmente.

El museo anunció la compra a través de una publicación en redes sociales el 4 de marzo, donde indicó que el MSF-1 constituye el artefacto de hardware más antiguo existente relacionado con la Nintendo PlayStation. Según la institución, se trata de la única unidad conocida de este tipo, utilizada durante las primeras etapas del desarrollo del dispositivo que buscaba ampliar las capacidades de la SNES.

El prototipo Nintendo PlayStation que conserva el museo

El Sony MSF-1 es un kit de desarrollo previo al diseño de un producto final. A diferencia de otros prototipos conocidos del proyecto, su apariencia responde principalmente a fines técnicos y no a un diseño pensado para el mercado. El equipo presenta etiquetas como «Not For Sale» y la denominación MSF-1 en su carcasa.

Este prototipo estaba diseñado para funcionar como un accesorio con lector de CD-ROM que ampliaría la Super Nintendo. En particular, el dispositivo se conecta al sistema mediante el puerto de cartuchos de la SNES, una característica distinta respecto a otras versiones experimentales del mismo proyecto.

El museo indicó que el hardware corresponde al sistema de desarrollo original utilizado por Sony cuando ambas compañías trabajaban en una plataforma híbrida capaz de ejecutar tanto juegos en cartucho como en formato óptico.

Un proyecto conjunto entre Sony y Nintendo en los años noventa

Para los que no sabían, la Nintendo PlayStation surgió de una alianza entre Nintendo y Sony liderada por el ingeniero Ken Kutaragi, quien más tarde sería conocido como el creador de la PlayStation. El objetivo era desarrollar un complemento para la Super Nintendo que permitiera utilizar discos compactos, una tecnología que comenzaba a expandirse en la industria del videojuego.

El proyecto fue anunciado públicamente a comienzos de los años noventa, pero la colaboración entre ambas compañías se rompió antes de que el sistema llegara al mercado. Nintendo optó por trabajar con Philips en otro proyecto de CD-ROM, mientras que Sony continuó desarrollando su propia consola, lo que posteriormente derivó en el lanzamiento de la PlayStation original.

A lo largo de los años aparecieron distintos prototipos relacionados con este proyecto. Uno de ellos fue subastado en 2019 por más de $300.000 dólares, y el propio Ken Kutaragi conserva otra unidad. Sin embargo, el MSF-1 adquirido por el National Videogame Museum corresponde a una etapa anterior del desarrollo y, según la institución, es el único ejemplar conocido de ese sistema específico.