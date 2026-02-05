Al contrario de todos los navegadores basados en Chromium, Firefox tendrá un sistema para desactivar todas sus funciones de inteligencia artificial, actuales y futuras, a partir del lanzamiento de Firefox 148, previsto para el 24 de febrero. Esto permitirá a los usuarios bloquear por completo estas herramientas o gestionarlas de forma individual desde un nuevo apartado de configuración.

La actualización llega con una sección llamada «AI controls» dentro del menú de ajustes del navegador de escritorio. Allí, los usuarios podrán apagar o encender cada función basada en IA o utilizar un interruptor general, identificado como «Block AI enhancements», que desactiva el funcionamiento de cualquier capacidad de este tipo y bloquea avisos o recordatorios relacionados con su uso.

Mozilla informó que esta opción es en respuesta a solicitudes directas desde su comunidad, que manifestaron posiciones divergentes frente a la incorporación de herramientas de IA en la experiencia de navegación. Por lo mismo, el sistema se diseñó para mantener las preferencias del usuario incluso después de futuras actualizaciones del navegador.

Control de la IA en Firefox

Las funciones disponibles para su gestión individual incluyen traducción automática de páginas, generación de texto alternativo en archivos PDF, agrupación de pestañas asistida por IA, vistas previas de enlaces y un chatbot integrado en la barra lateral. En este último caso, el navegador permite utilizar servicios externos como ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, Google Gemini o Le Chat Mistral, siempre que el usuario lo habilite expresamente.

Y ojo, si bien este interruptor general desactiva estas herramientas, también evita que se activen nuevas funciones de IA que Mozilla incorpore en el futuro. Según la información publicada por la compañía, esta configuración da una forma de usar Firefox sin ningún componente de inteligencia artificial, mientras que ellos de igual forma siguen desarrollando estas tecnologías para quienes decidan utilizarlas.

Finalmente, Mozilla señaló que los controles estarán disponibles desde la versión estable de Firefox 148 y que también pueden probarse antes en Firefox Nightly.