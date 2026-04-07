Google comenzó a desplegar una actualización para Chrome que incorpora pestañas verticales, una función que permite reorganizar las pestañas en un panel lateral para mejorar su visualización y gestión. La opción de interfaz, disponible para la versión del navegador en escritorio, también incluye cambios en el modo lectura y responde a una demanda histórica entre usuarios que mantienen muchísimas páginas abiertas.

Esta herramienta se podrá activar al hacer clic derecho en cualquier ventana del navegador y seleccionar la opción correspondiente. Una vez habilitada, las pestañas pasan a mostrarse en un formato vertical que permite leer los títulos completos y organizar grupos con mayor claridad, manteniéndose como configuración activa hasta que el usuario decida revertirla.

Pestañas verticales que llegan tarde

Bien por Google, pero hay que reconocer que la llegada de las pestañas verticales se integra después de años en que Chrome mantuvo un diseño horizontal, pese a haber probado esta alternativa en etapas anteriores sin implementarla de forma definitiva. En paralelo, otros navegadores ya ofrecían esta opción, incluyendo Firefox y Edge, con distintos enfoques para gestionar grandes volúmenes de pestañas.

Así se activan las pestañas verticales en Chrome.

El nuevo diseño permite visualizar más páginas abiertas al mismo tiempo gracias al uso del espacio lateral de la pantalla. Esto resulta especialmente útil en monitores panorámicos y en situaciones donde se acumulan decenas de pestañas, ya que facilita identificar rápidamente cada sitio sin depender únicamente de íconos.

Además, el sistema mantiene funciones ya existentes como los grupos de pestañas, que pueden expandirse o contraerse dentro del panel lateral. Cada ventana conserva su propia organización y no existe un límite específico de pestañas más allá de las capacidades del dispositivo.

Las nuevas pestañas y el nuevo modo de lectura comenzaron a distribuirse de forma gradual, por lo que pueden tardar algunos días en estar disponibles para todos los usuarios. Y con esta noticia ya confirmada, desde mi tribuna solo puedo preguntarme: ¿y Opera cuándo querrá hacer lo mismo?