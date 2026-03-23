Samsung comenzó el despliegue de compatibilidad con AirDrop en su función Quick Share para el Galaxy S26, una actualización que permite intercambiar archivos entre dispositivos Android y equipos de Apple sin Apps o herramientas adicionales. La mejora comienza a estar disponible inicialmente a los nuevos modelos de la serie y posteriormente pasará a otros equipos.

Según la surcoreana, el soporte comienza a distribuirse hoy mismo (23 de marzo) en Corea del Sur y se extenderá progresivamente a otros mercados, incluidos Europa, América Latina, América del Norte, Japón, Hong Kong, el Sudeste Asiático y Taiwán. La disponibilidad depende tanto de la región como de actualizaciones específicas del sistema.

Requisitos para activar AirDrop en el Galaxy S26

Para habilitar esta función, los dispositivos deben contar con una versión actualizada de Google Play Services, específicamente la 26.11 o superior, según información publicada en los foros oficiales de Samsung. Sin este requisito, la compatibilidad con AirDrop no se activa, incluso si el equipo pertenece a la serie Galaxy S26.

Samsung has already released a press statement with more details: “The feature will begin rolling out on March 23, initially in Korea and expanding to other regions, including Europe, Hong Kong, Japan, Latin America, North America, Southeast Asia, and Taiwan.” pic.twitter.com/UNoSJTJCHz — Felipe Ovalle (@FelipeOvalle) March 23, 2026

Además de la actualización, el despliegue incluye componentes adicionales que no dependen únicamente del usuario, como ajustes del lado del servidor. Esto incluye que la función puede no estar disponible de inmediato en todos los dispositivos, incluso tras instalar la versión requerida.

De filtración a función oficial en Galaxy S26

La llegada de esta compatibilidad ocurre semanas después de que informáramos, el 1 de marzo, sobre una filtración que apuntaba a la integración de AirDrop en la serie Galaxy S26. En ese momento, una captura de pantalla mostraba una versión de Quick Share capaz de detectar dispositivos Apple.

Sin embargo, las pruebas realizadas entonces con equipos comerciales confirmaron que la función no estaba habilitada en el software disponible, pese a aparecer en versiones preliminares basadas en One UI 8.5. Tampoco era posible ver dispositivos Apple como destino de envío ni recibir archivos desde un iPhone.

La filtración indicaba que la característica provenía de una compilación de prueba previa al lanzamiento, lo que explicaba su ausencia en la versión final distribuida al público.

Con el anuncio actual, Samsung concreta esa integración anticipada y la incorpora de forma oficial en la Galaxy S26, comenzando su despliegue gradual por regiones y con requisitos técnicos específicos para su funcionamiento. Otros teléfonos más antiguos también recibirán esta posibilidad, pero la compañía lo informará más adelante en detalle.