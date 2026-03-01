Una filtración previa al lanzamiento de la serie Galaxy S26 indicó que los nuevos teléfonos de Samsung podrían ser compatibles con AirDrop, el sistema de transferencia de archivos de Apple. Sin embargo, tras la presentación oficial, se confirmó que esa función no está activa en los dispositivos con el software actual.

La información surgió a partir de una captura de pantalla publicada en X por el usuario @chunvn8888, que mostraba una sección de Quick Share aparentemente compatible con dispositivos Apple. Según el propio filtrador, la imagen correspondía a la serie Galaxy S26 y circuló un día antes del evento de lanzamiento de Samsung.

La filtración y las pruebas sobre AirDrop

En la captura compartida se describía la posibilidad de enviar y recibir archivos entre teléfonos Galaxy y productos de Apple mediante Quick Share y AirDrop. De concretarse, habría sido el primer modelo de Samsung en incorporar esta compatibilidad de forma nativa.

Last minute breaking news eh? Galaxy S26 series now supports sharing files with Apple AirDrops via Quick Share. Most likely will come to older devices via newer 8.5 update. pic.twitter.com/zblltnMPK5 — Semi-retired-ing (@chunvn8888) February 25, 2026

No obstante, tras probar los equipos con la versión de software disponible al momento del lanzamiento, se verificó que la función no está habilitada. Los dispositivos Apple en modo «Everyone» no aparecen como destino para compartir archivos, ni los Galaxy S26 figuran como opción desde un iPhone.

El filtrador indicó que la imagen provenía de una compilación de prueba basada en One UI 8.5, utilizada en unidades tempranas antes del anuncio oficial. Esto explica por qué la característica apareció en una versión preliminar, pero no forma parte del software distribuido al público.

Nosotros, en OhMyGeek!, contamos desde el primer momento con un teléfono Galaxy S26 Ultra y pudimos confirmar que esta opción no está habilitada en la versión actual de One UI 8.5.

Antecedentes en Android y posible llegada futura

La posibilidad de integrar AirDrop en Android no es nueva. En noviembre de 2025, Google anunció que Quick Share en el Pixel 10 sería compatible con el sistema de transferencia de Apple, y posteriormente amplió esa función a la familia Pixel 9. Desde entonces, la compatibilidad quedó limitada a dispositivos Pixel.

Dado que la implementación no requiere hardware específico, se esperaba que otros fabricantes adoptaran la función. La serie Galaxy S26 parecía un candidato lógico para ampliar esa compatibilidad dentro del ecosistema Android, considerando los antecedentes previos de Google y Android que le han entregado funciones anticipadamente a los teléfonos de la surcoreana. Un ejemplo de esta relación, fue con Circle to Search.